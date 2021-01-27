11-летний воспитанник ДЮСШ "Чемпион" Максим Капустяник был обстрелян неизвестными. Киевское Динамо решило помочь юному футболисту и возьмет на себя все расходы по лечению и последующей реабилитации.

Источник: официальный сайт Динамо

21 января в Тернополе во время катания на санках был обстрелян юный футболист Максим Капустяник. Президент Динамо Игорь Суркис узнав о таком ужасном инциденте сразу бросился семье мальчика на помощь. Владелец киевлян связался с отцом Максима и пообещал ему, что киевский клуб возьмет на себя все расходы по лечению и последующей реабилитации.

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Помощь от Динамо

Ярослав Капустяник обрадовался такому предложению и признался, что сын уже делает первые шаги. Ему приятно, что вся футбольная общественность так искренне поддерживает его Максима.

По словам Суркиса, он еще раньше был знаком с отцом Максима, поэтому сразу позвонил с предложением положить все финансовые затраты на киевский клуб. Сначала парень будет лечиться в "Охматдете", а затем пройдет курс реабилитации на клубной базе в Вите-Литовской под контролем врачей Динамо.

Немыслимо, когда происходят подобные вещи, когда стреляют в детей. Это нелюди какие-то! Знаю, что Максим очень любит футбол. Он заслуживает того, чтобы мы сделали все возможное для его реабилитации и возвращения к полноценной жизни. Возможно, в будущем мы его увидим в форме киевского Динамо. Я неоднократно говорил, что у нас в школе учится много детей. Не все из них становятся игроками, но самое главное, чтобы они становились хорошими людьми, любящими свою страну,

– заявил Игорь Суркис.

Президент откровенно признался, что такой поступок не нужно расценивать как некую пиар-акцию. Клуб искренне хочет помочь парню, который является страстным фанатом сборной Украины и киевской команды. Сейчас к 11-летнему мальчику никого не пускают, но лидеры Динамо Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и другие футболисты уже с нетерпением ждут встречи с юным игроком.

Киевляне пообещали, что подготовят для Максима лучший номер на клубной базе и совместными усилиями полноценно восстановят физическое и психологическое состояние молодого футболиста. Интересно, что после встречи с отцом президент Динамо подарил Максиму полный комплект динамовской экипировки.