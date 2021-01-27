Латвийский биатлонист Андрей Расторгуевс уверенно выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы-2021, которая стартовала в польском городе Душники-Здруй.

Источник: 24 канал

Расторгуевс, преодолел дистанцию в 20 километров за 52:04,7. "Серебро" и "бронзу" завоевали норвежцы Эрлен Бьонтегор (+1:27,5) и Эндре Штрьомсгейм (+1:41,4), соответственно.

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Лучший результат среди наших спортсменов показал Артем Прима, который хоть и допустил три промаха на первых двух огневых рубежах, но все же сумел собраться и больше не ошибался. Это позволило ему финишировать на шестом месте с отставанием в 2:10 от лидера.

Богдан Цымбал также показал не лучшую стрельбу, допустив такое же количество промахов, как и Прима, и стал 18-м. Другие наши соотечественники Руслан Ткаленко (21-й), Артем Тищенко (54-й), Тарас Лесюк (58-й) и Руслан Бригадир (74-й) оказались еще ниже.

Чемпионат Европы по биатлону. Индивидуальная гонка, мужчины

1. Андрей Расторгуевс (Латвия) 50: 02.3

2. Эрленн Бьонтегор (Норвегия) +1:25.1

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) +1: 40.7

…

6. Артем Прима (Украина) +2: 09.5

19. Богдан Цимбал (Украина) +3: 20.8

21. Руслан Ткаленко (Украина) +3: 42.0