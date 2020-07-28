В понедельник, 27 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Мирча Луческу покинул "Динамо"– румынские СМИ

Румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо". В киевском клубе опровергают информацию о том, что Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо", информирует румынский ресурс gsp.ro.

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Аркадий Запорожану, агент Луческу, также прокомментировал информацию об отставке. По его словам, Луческу написал письмо Суркису.

"Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто-то захочет увидеть, то я все могу показать", – отметил агент.

Он сообщил, что Луческу остается главным тренером "Динамо".

Луческу в "Динамо": главное

Луческу 23 июля возглавил "Динамо". Он стал 36-м тренером в истории киевского клуба. "Мистер" подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией продления на год.

Зарплата Луческу в "Динамо" должна составить около 1,2 миллиона евро в год.

Помощниками Луческу в "Динамо" могут стать Александр Спиридон, Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Михаил Михайлов. После подписания контракта Луческу покинул Украину.

Ломаченко – Лопес: бой состоится без зрителей

Бой чемпиона мира WBA, WBO, WBC Franchise Василия Ломаченко против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса, скорее всего, пройдет без зрителей. Поединок должен пройти 3-го октября в США.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, заявил, что поединок пройдет без зрителей из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в США. Там по состоянию на 27 июля коронавирус выявлен у 4 234 140 человек.

Боб Арум рассказал, что был оптимистично настроен относительно проведения в октябре боксерских шоу с ограниченным количеством зрителей.

24 клуба выразили недоверие президенту ПФЛ Макарову

24 клуба, входящие в состав Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), выразили недоверие президенту Сергею Макарову. Клубы призвали рассмотреть вопрос об отставке Макарова.

11 июня 20 клубов подписали коллективное обращение о выражении недоверия Макарову. Позже к нему присоединились еще четыре клуба.

Причиной выражения недоверия называют "непрофессионализм Макарова С.Д. в ситуации, связанной с действием запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе футбольных соревнований".

Также клубы требуют провести финансовый и аудиторский отчеты ПФЛ.