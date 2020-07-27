Журналист раскрыл всех помощников Луческу в "Динамо"
В тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо" должны войти экс-игрок киевской команды Огнен Вукоевич и Олег Гусев.
Ведущий "Цыганык Live" на FootballHub Игорь Цыганык рассказал о планах нового тренера "Динамо" в отношении своих помощников. Также в тренерский штаб Луческу войдет его переводчик Александр Спиридон, который работал с румыном в "Шахтере".
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Возвращается Александр Спиридон. Якобы возвращается, потому что Луческу поставил условие, чтобы Спиридон работал в его тренерском штабе. Также Вукоевич, Гусев, Михайлов – те люди, которые в свое время работали в киевском "Динамо", они остаются работать в "Динамо" в тренерском штабе Луческу,
– сказал Цыганык.
27 июля румынские СМИ сообщили, что Луческу подал в отставку. Эту же информацию прокомментировал сам тренер.
Что известно об отставке Луческу
Луческу возглавил "Динамо" 23-го июля. Он подписал контракт на 2 года с опцией продления на год.
После подписания контракта Луческу покинул Украину. Об отставке Мирчи информирует румынский сайт gsp.ro.
Также СМИ опубликовали заявление Луческу, в котором он объяснил свое решение. Он якобы отказался тренировать "Динамо" из-за фанатов клуба.