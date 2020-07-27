24 клуба выразили недоверие президенту ПФЛ Макарову
24 клуба, входящие в состав Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), выразили недоверие президенту Сергею Макарову. Клубы призвали рассмотреть вопрос об отставке Макарова.
11 июня 20 клубов подписали коллективное обращение о выражении недоверия Макарову. Позже к нему присоединились еще четыре клуба. Об этом сообщает сайт "Прикарпатья".
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Причиной выражения недоверия называют "непрофессионализм Макарова С.Д. в ситуации, связанной с действием запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе футбольных соревнований".
Также клубы требуют провести финансовый и аудиторский отчеты ПФЛ.
Кто выразил недоверие Макарову
- ФК "Авангард" Краматорск
- ФК "Буковина" Черновцы
- ФК "Верес" Ровно
- ФК "Волынь" Луцк
- ФК "ВПК-Агро" Шевченковка
- ФК "Горняк" Кривой Рог
- ФК "Горняк-Спорт" Горишние Плавни
- ФК "Диназ" Вышгород
- ФК "Калуш" г. Калуш
- ФК "Кремень" Кременчуг
- ФК "Кристалл" Херсон
- ФК "Металлург" Запорожье
- ФК "Николаев" Николаев
- ФК "Минай" г. Ужгород
- ФК "Никополь" Никополь
- ФК "Подолье" Хмельницкий
- ФК "Полесье" Житомир
- ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск
- ФК "Реал Фарма" Одесса
- ФК "Рух" Львов
- ФК "Таврия-Симферополь" Берислав
- ФК "Ужгород" Ужгород
- ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка
- ФК "Черноморец" Одесса
"Макаров С.Д. своей неорганизованностью, невозможностью нахождения компромисса среди клубов, отсутствием четкой позиции, как руководителя организации, и пассивностью в изобретении пути возвращения к футболу привел к расколу и конфликтной ситуации среди клубов ПФЛ и проведения двух Советов Лиг и одной внеочередной Конференции. Другим следствием его некомпетентности стало превращение ПФЛ в финансово несостоятельную организацию без каких-либо сбережений, которая самостоятельно не может объединить клубы и обеспечить проведение футбольных соревнований", – говорится в обращении клубов.
Обращение 24 клубов / Фото fc.if.ua
Кто не поддержал инициативу
- "Агробизнес"
- "Балканы"
- "Ингулец"
- "Металлист 1925"
- "Оболонь-Бровар"
- "Черкащина"
- "Нива" Винница
- "Нива" Тернополь
- "Альянс"
- "Энергия".
Макаров возглавляет ПФЛ с 27 июня 2014 года.