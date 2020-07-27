24 клуба, входящие в состав Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), выразили недоверие президенту Сергею Макарову. Клубы призвали рассмотреть вопрос об отставке Макарова.

11 июня 20 клубов подписали коллективное обращение о выражении недоверия Макарову. Позже к нему присоединились еще четыре клуба. Об этом сообщает сайт "Прикарпатья".

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Причиной выражения недоверия называют "непрофессионализм Макарова С.Д. в ситуации, связанной с действием запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе футбольных соревнований".

Также клубы требуют провести финансовый и аудиторский отчеты ПФЛ.

Кто выразил недоверие Макарову

ФК "Авангард" Краматорск ФК "Буковина" Черновцы ФК "Верес" Ровно ФК "Волынь" Луцк ФК "ВПК-Агро" Шевченковка ФК "Горняк" Кривой Рог ФК "Горняк-Спорт" Горишние Плавни ФК "Диназ" Вышгород ФК "Калуш" г. Калуш ФК "Кремень" Кременчуг ФК "Кристалл" Херсон ФК "Металлург" Запорожье ФК "Николаев" Николаев ФК "Минай" г. Ужгород ФК "Никополь" Никополь ФК "Подолье" Хмельницкий ФК "Полесье" Житомир ФК "Прикарпатье" Ивано-Франковск ФК "Реал Фарма" Одесса ФК "Рух" Львов ФК "Таврия-Симферополь" Берислав ФК "Ужгород" Ужгород ФК "Чайка" Петропавловская Борщаговка ФК "Черноморец" Одесса

"Макаров С.Д. своей неорганизованностью, невозможностью нахождения компромисса среди клубов, отсутствием четкой позиции, как руководителя организации, и пассивностью в изобретении пути возвращения к футболу привел к расколу и конфликтной ситуации среди клубов ПФЛ и проведения двух Советов Лиг и одной внеочередной Конференции. Другим следствием его некомпетентности стало превращение ПФЛ в финансово несостоятельную организацию без каких-либо сбережений, которая самостоятельно не может объединить клубы и обеспечить проведение футбольных соревнований", – говорится в обращении клубов.



Обращение 24 клубов / Фото fc.if.ua

Кто не поддержал инициативу

"Агробизнес"

"Балканы"

"Ингулец"

"Металлист 1925"

"Оболонь-Бровар"

"Черкащина"

"Нива" Винница

"Нива" Тернополь

"Альянс"

"Энергия".

Макаров возглавляет ПФЛ с 27 июня 2014 года.