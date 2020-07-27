Бой чемпиона мира WBA, WBO, WBC Franchise Василия Ломаченко против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса, скорее всего, пройдет без зрителей. Поединок должен пройти 3 октября в США.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, которая организует бой, назвал причину, почему поединок пройдет без зрителей. Об этом информирует Badlefthook.com.

Кстати: Киса, я поцелую тебя в лоб: Лопес провокационно ответил на слова Ломаченко

Неблагоприятная эпидемситуация в США

Арум заявил, что поединок пройдет без зрителей из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в США. Там состоянию на 27 июля коронавирус обнаружен у 4 234 140 человек.

Боб Арум рассказал, что был оптимистично настроен относительно проведения в октябре боксерских шоу с ограниченным количеством зрителей.

Но посмотрите на ситуацию в США. Я не думаю, что даже в четвертом квартале, или в конце октября мы сможем устраивать боксерские шоу со зрителями. Мы находимся в той же лодке, что и все профессиональные спортивные команды,

– сказал промоутер.

Арум в очередной раз подтвердил, что бой Ломаченко – Лопес должен пройти 3 октября и будет показан на ESPN.

"Возможно, нам придется сделать этот бой на pay-per-view (плата за просмотр – Спорт 24). Но если, например, студенческий американский футбол не вернется, может быть, ESPN купит поединок и поставит его на место этой популярной игры", – резюмировал Арум.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Боксерский поединок должен был состояться еще 30 мая, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Летом в WBC сообщили, что бой состоится в сентябре. Однако Боб Арум заявил, что поединок перенесут на октябрь.

На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. К этому Ломаченко получил титулы WBС, WBA, WBO. Титул IBF все еще пренаадлежит Лопесу.