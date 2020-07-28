У понеділок, 27 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Мірча Луческу покинув "Динамо"– румунські ЗМІ

Румунський фахівець Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського "Динамо". У київському клубі спростовують інформацію. Про те, що Луческу подав у відставку з посади головного тренера "Динамо", інформує румунський ресурс gsp.ro.

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Аркадій Запорожану, агент Луческу, також прокоментував інформацію про відставку За його словами, Луческу написав лист Суркісу.

"Ця розмова була ще в суботу. Будемо з'ясовувати, як це потрапило в пресу. Якщо хтось захоче побачити, то я все можу показати", – зазначив агент.

Він повідомив, що Луческу залишається головним тренером "Динамо".

Луческу в "Динамо": головне

Луческу 23 липня очолив "Динамо". Він став 36-м тренером в історії київського клубу. "Містер" підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією продовження на рік.

Зарплата Луческу в "Динамо" має скласти близько 1,2 мільйона євро на рік.

Помічниками Луческу в "Динамо" можуть стати Олександр Спиридон, Олег Гусєв, Огнєн Вукоєвіч та Михайло Михайлов. Після підписання контракту Луческу покинув Україну.

Ломаченко – Лопес: бій відбудеться без глядачів

Бій чемпіона світу WBA, WBO, WBC Franchise Василя Ломаченка проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса, швидше за все, пройде без глядачів. Поєдинок повинен пройти 3-го жовтня у США.

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, заявив, що поєдинок пройде без глядачів через несприятливу епідеміологічну ситуацію у США. Там станом на 27 липня коронавірус виявлено у 4 234 140 осіб.

Боб Арум розповів, що був оптимістично налаштований щодо проведення у жовтні боксерських шоу з обмеженою кількістю глядачів.

24 клуби висловили недовіру президенту ПФЛ Макарову

24 клуби, що входять до складу Професійної футбольної ліги (ПФЛ), висловили недовіру президенту Сергію Макарову. Клуби закликали розглянути питання про відставку Макарова.

11 червня 20 клубів підписали колективне звернення про висловлення недовіри Макарову. Пізніше до нього приєдналися ще чотири клуби.

Причиною висловлення недовіри називають "непрофесіоналізм Макарова С.Д. в ситуації, пов'язаній з дією заборони на проведення масових спортивних заходів, в тому числі футбольних змагань".

Також клуби вимагають провести фінансовий і аудиторський звіти ПФЛ.