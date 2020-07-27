Бывший наставник "Шахтера" якобы подал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Об этом пишут румынские СМИ. В "Динамо" уже прокомментировали возможную отставку тренера.

Вице-президент "Динамо" Алексей Семененко прокомментировал информацию о том, что Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера киевской команды. Об этом сообщает FootBoom.com.

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Я понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас ничего вам сказать на эту тему. Пока потерпите,

– сказал Семененко в комментарии FootBoom.com.

Глава департамента "Динамо" по работе со средствами массовой информации Николай Несенюк не стал подтверждать информацию об уходе Луческу.

В комментарии телеграмм-канала PavlovskyNews он заявил, что в "Динамо" ничего не знают об отставке Луческу.

"Динамо" пока официально не подтверждало информацию об отставке Луческу. Кроме того, нет информации, принял ли президент "Динамо" Игорь Суркис отставку Луческу.

Что известно об отставке Луческу

Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. Он подписал контракт на 2 года с опцией продления на год.

После подписания контракта Луческу покинул Украину. Об отставке Мирча информирует румынский сайт gsp.ro.

Также СМИ опубликовали заявление Луческу, в котором он объяснил свое решение. Он якобы отказался тренировать "Динамо" из-за фанатов клуба.