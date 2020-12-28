Рекорд Лионеля Месси по количеству голов за один клуб оказался под угрозой, а Сауль Альварес получил нового соперника. Обзор главных новостей спорта за 27 декабря читайте в дайджесте Спорт 24.

Что не так с рекордом Месси

Бразильский футбольный клуб Сантос отрицает, что аргентинец Лионель Месси побил рекорд легендарного Пеле. Месси в Барселоне побил рекорд Пеле по количеству голов в одном клубе. Пеле играл за Сантос. Об этом сообщает 24 канал.

Как это было Новый "Король футбола: Месси побил рекорд легендарного Пеле

На сайте Сантоса появилось заявление, в котором отрицается факт того, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб.

Как известно, Лео 22 декабря забил свой 644-й гол в карьере за испанскую Барселону. Аргентинец обошел бразильца Пеле, забившего 643 мяча за Сантос в официальных матчах.

Сантос настаивает, что Пеле забил 1091 гол. Бразильцы недовольны, что 448 голов, которые были забиты Пеле в товарищеских встречах, не берут в счет. В Сантосе заявляют, что матчи проводились в соответствии с правилами футбола и официально регистрировались.

Следовательно, голы Месси и Пеле не отличаются, говорят в Сантосе.

Бой Ломаченко – Лопес – апсет года

Победа американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) признана наиболее неожиданным результатом в боксе в 2020 году по версии журнала The Ring.

Лопес, которому было всего 23 года, не имел ничего общего с опытом Ломаченко. Он не должен был побеждать, но победил. Бой Лопеса против очень популярного Ломаченко был признан лучшим событием года по версии журнала The Ring. Ни один другой результат в 2020 году не приблизился к величине этого шока,

– описывает свой выбор The Ring.

Как известно, 18 октября Лопес одержал неожиданную победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой прошел регламентированные 12 раундов.

Победителя определили судьи, которые единогласным решением отдали победу Лопесу. Поэтому Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.

К слову Ему просто повезло: Ломаченко призывает Лопеса дать реванш

Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса и добивается реванша.

Сумасшедший гол в Чемпионшипе

Футболист Кардиффа Уилл Волкс забил удивительный гол, который еще долго будет попадать в различные хит-парады.

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Волкс забил невероятный гол в рамках 21-го тура Чемпионшипа. В рамках второго по силе футбольного дивизиона Англии Волкс огорчил Брентфорд. Игрок сборной Уэльса отличился на 3-й компенсированной минуте к первому тайму.

Он получил пас в центре поля от Роберта Глатзеля и ударом в касание отправил мяч в ворота со своей половины поля. До владений голкипера гостей Дэвид Рая было более 50 метров.

Но несмотря на такую большую по футбольным меркам дистанцию испанский вратарь не смог помочь. Он далеко вышел с линии ворот и оказался бессильным как-то предотвратить гол.

27-летний Волкс еще и эффектно отпраздновал, выполнив сальто.

Смотрите видео гола Волкса (с 01:09)

Новый соперник Канело

Не успел Сауль Альварес провести бой против Каллума Смита, как получил соперника на следующий поединок. Лидер рейтинга P4P проведет обязательную защиту титула WBC.

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27 февраля 2021 года Альварес впервые с 2011-го проведет бой в родной Мексике. Как информирует BoxingScene, Канело проведет защиту титулов против обязательного претендента по линии WBC из Турции Авни Йылдырыма.

Бой состоится в Гвадалахаре.

Йылдырым – следующий соперник Канело в соответствии с распоряжением WBC. Йылдырым очень хороший боец, желающий сразиться с лучшим. А если он в состоянии это сделать, то и мы хотим того же. Почему нет?,

– сообщил тренер и одновременно менеджер мексиканца Эдди Рейносо.

Для Йылдырыма это будет первый бой за два года. Турецкий боксер не выходил в ринг с февраля 2019 года, когда проиграл раздельным техническим решением судей Энтони Дирреллу.