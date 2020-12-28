Рекорд Ліонеля Мессі по кількості голів за один клуб опинився під загрозою, а Сауль Альварес отримав нового суперника. Огляд головних новин спорту за 27 грудня читайте в дайджесті Спорт 24.

Що не так з рекордом Мессі

Бразильський футбольний клуб Сантос заперечує, що аргентинець Ліонель Мессі побив рекорд легендарного Пеле. Мессі у Барселоні побив рекорд Пеле за кількістю голів в одному клубі. Пеле грав саме за Сантос. Про це повідомляє 24 канал.

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На сайті Сантоса з'явилася заява, в якій заперечується факт того, що Мессі побив рекорд Пеле по голам за один клуб.

Як відомо, Лео 22 грудня забив свій 644-й гол у кар'єрі за іспанську Барселону. Аргентинець обійшов бразильця Пеле, який забив 643 м'ячі за Сантос в офіційних матчах.

Сантос наполягає, що Пеле забив 1091 гол. Бразильці незадоволені, що 448 голів, які були забиті Пеле в товариських зустрічах, не беруть до рахунку. У Сантосі заявляють, що матчі проводилися відповідно до правил футболу та офіційно реєструвалися.

Відтак, голи Мессі та Пеле не відрізняються, кажуть у Сантосі.

Бій Ломаченко – Лопес – апсет року

Перемога американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) над українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) визнана найбільш несподіваним результатом у боксі у 2020 році за версією журналу The Ring.

Лопес, якому було всього 23 роки, не мав нічого спільного з досвідом Ломаченка. Він не повинен був перемагати, але переміг. Бій Лопеса проти дуже популярного Ломаченка був визнаний найкращою подією року за версією журналу The Ring. Жоден інший результат у 2020 році не наблизився до величини цього шоку,

– описує свій вибір The Ring.

Як відомо, 18 жовтня Лопес здобув несподівану перемогу над Ломаченком у Лас-Вегасі. Бій пройшов регламентовані 12 раундів.

Переможця визначили судді, які одноголосним рішенням віддали перемогу Лопесу. Відтак Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.

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Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси та добивається реваншу.

Божевільний гол у Чемпіоншипі

Футболіст Кардіффа Вілл Волкс забив дивовижний гол, який ще довго потраплятиме в різні хіт-паради.

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Волкс забив неймовірний гол у рамках 21-го туру Чемпіоншипу. У рамках другого за силою футбольного дивізіону Англії Волкс засмутив Брентфорд. Гравець збірної Уельсу відзначився на 3-й компенсованій хвилині до першого тайму.

Він отримав пас у центрі поля від Роберта Глатзеля й ударом в дотик відправив м'яч у ворота з власної половини поля. До володінь голкіпера гостей Девід Рая було понад 50 метрів.

Та попри таку велику за футбольними мірками дистанцію іспанський воротар не зміг зарадити. Він далеко вийшов з лінії воріт та виявився безсилим якось запобігти голу.

27-річний Волкс ще й ефектно відсвяткував, виконавши сальто.

Дивіться відео голу Волкса (з 01:09)

Новий суперник Канело

Не встиг Сауль Альварес провести бій проти Каллума Сміта, як отримав суперника на наступний поєдинок. Лідер рейтингу P4P проведе обов'язковий захист титулу WBC.

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27 лютого 2021 року Альварес вперше з 2011-го проведе бій у рідній Мексиці. Як інформує BoxingScene, Канело проведе захист титулів проти обов'язкового претендента по лінії WBC з Туреччини Авні Йилдирима.

Бій відбудеться у Гвадалахарі.

Йилдирим – наступний суперник Канело відповідно до розпорядження WBC. Йилдирим дуже хороший боєць, який бажає битися з кращим. А якщо він в змозі це зробити, то і ми хочемо того ж. Чому ні?,

– повідомив тренер та водночас менеджер мексиканця Едді Рейносо.

Для Йилдирима це буде перший бій за два роки. Турецький боксер не виходив у ринг з лютого 2019 року, коли програв роздільним технічним рішенням суддів Ентоні Дірреллу.