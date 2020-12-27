Сценаристы известной мыльной оперы Санта-Барбара отдыхают перед "режиссерами" истории, произошедшей на футбольном матче в Боливии. Курьез, драма и счастливый конец – все это произошло во время игры.

Собака бегала по полю с бутсой в зубах

История с бездомной собакой началась 24 декабря во время матча высшего дивизиона чемпионата Боливии между Стронгест и Насьональ (3:0). Об этом сообщает paginasiete.bo.

Смотрите также Пикник с хищником: леопард украл бутылку вина и закуски у пары, приехавшей на сафари – фото

Собака выбежала на футбольное поле во втором тайме игры. Неизвестно где, но она нашла бутсу, с которой бегала в зубах. Животное пробежалось по полю, после чего поняло, что футбол создан не для него.

Довольная собой собака легла на газон и принялась грызть обувь. Но довольно важное как для наших дней дело сделал игрок Стронгеста Рауль Кастро.

Он взял собаку на руки и отнес за пределы поля. Животное оказалось в руках полиции, о чем вряд ли могло "мечтать".

Собака выбежала на футбольное поле – видео

Драма

Главная звезда матча быстро почувствовала на себе вкус жизни. В четверг о собаке говорили все, а через два дня она оказалась без дома.

Ее нашли в центре города Ла-Пас. Сообщается, что у животного были серьезные травмы. Вероятно, его сбила машина. Собаку передали в приют для животных.



Фото Oscar Casa y Jorge Mamani / elpotosi.net

Счастливый конец

О травмах собаки узнал футболист Стронгеста Рауль Кастро. Он пообещал, что возьмет собаку себе по возвращении домой.

Футболист уже связался с приютом, в который доставили собаку, и перевел деньги для помощи четвероногому другу.

Сообщается, что собака получила кличку Качито.