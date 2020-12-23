Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси в матче против Вальядолида отметился результативным ударом. Этот гол позволил ему превзойти рекорд Пеле.

33-летний форвард поставил точку во встрече 15-го тура испанской Ла Лиги. Для Лионеля Месси этот результативный удар стал 644-м в футболке каталонской Барселоны, пишет 24 канал.

Более о матче Барселона во главе с Месси деклассировала аутсайдера Ла Лиги Вальядолид: видео

Побил рекорд легенды

Нападающему удалось побить рекорд легендарного Пеле. На его счету в составе Сантоса было 643 гола. Лео еще в прошлом поединке сравнялся с бразильцем по количеству голов за один клуб. Интересно, чтобы показать такую ​​результативность Пеле понадобилось 17 лет, а вот Месси на один год меньше – 16.

Сам бразилец публично поздравил Лионеля после того, как капитан Барселоны повторил его рекорд.

На 65-й минуте Месси эффектно укротил сильную передачу, которую Педри отдал в штрафную площадку, поймал на противоходе своего опекуна и пробил в угол ворот. Аргентинец довел счет до разгромного – 0:3.

Гол Месси смотрите видео