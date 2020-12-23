Новый "Король футбола": Месси побил рекорд легендарного Пеле
Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси в матче против Вальядолида отметился результативным ударом. Этот гол позволил ему превзойти рекорд Пеле.
33-летний форвард поставил точку во встрече 15-го тура испанской Ла Лиги. Для Лионеля Месси этот результативный удар стал 644-м в футболке каталонской Барселоны, пишет 24 канал.
Более о матче Барселона во главе с Месси деклассировала аутсайдера Ла Лиги Вальядолид: видео
Побил рекорд легенды
Нападающему удалось побить рекорд легендарного Пеле. На его счету в составе Сантоса было 643 гола. Лео еще в прошлом поединке сравнялся с бразильцем по количеству голов за один клуб. Интересно, чтобы показать такую результативность Пеле понадобилось 17 лет, а вот Месси на один год меньше – 16.
Сам бразилец публично поздравил Лионеля после того, как капитан Барселоны повторил его рекорд.
На 65-й минуте Месси эффектно укротил сильную передачу, которую Педри отдал в штрафную площадку, поймал на противоходе своего опекуна и пробил в угол ворот. Аргентинец довел счет до разгромного – 0:3.
Гол Месси смотрите видео
Коротко о Лионеле Месси:
- Аргентинец является воспитанником Барселоны, в структуре которой находится с 2000 года, когда ему было 13 лет. За все это время он наиграл за первую команду только в чемпионате Испании 488 матчей, забив 445 голов.
- В Лиге чемпионов он сыграл 146 матчей, забив 118 голов. За сборную Аргентины – 139 матчей и 71 гол. Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз был чемпионом Испании и 6 раз получал "Золотой мяч".
- Мог покинуть каталонский клуб, но остался в команде, где продолжает вести Барселону вперед в роли капитана.
Поделиться новостью