Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу пытается добиться реванша с американским боксером. Украинец не может смириться с поражением и убежден, что одолеет Лопеса.

Ломаченко дал интервью журналу The Ring, в котором в очередной раз выразил желание провести реванш с Лопесом.

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Похоже, что Ломаченко задело не столько поражение Лопесу, сколько высказывание американца. В частности, Лопес убежден, что реванш с Ломаченко не имеет смысла.

"Проведем 100 поединков, я одержу 100 побед", – дерзко заявлял Лопес.

Слабо доказать?

Ломаченко считает, что Лопесу посчастливилось выиграть бой. По мнению украинца, американец просмотрел бой и понял это.

Хотел бы провести с ним реванш. Он говорит, что в 100 поединках одержит 100 побед. Слабо доказать? Ему просто повезло. Но если он считает себя реальным чемпионом, то почему бы не выйти и не расставить все точки над "i"? Докажи это! Сразись со мной еще раз. Мое мнение? Думаю, Лопесы пересмотрели бой утром и поняли, что им просто повезло, что именно их объявили победителями,

- сказал Ломаченко.

Реален ли реванш

В поединке с Лопесом украинец потерял титулы WBA, WBC, WBO. 23-летний Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.

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Перед поединком стороны решили не включать в контракт опцию о реванше. Лопес обвинял Ломаченко, мол, украинец отказался от этой опции. Однако Василий отрицал эту информацию.

Следует добавить, что Ломаченко вышел на бой с Лопесом с травмой плеча. После поединка украинец перенес операцию.