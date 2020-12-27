Бразильский футбольный клуб Сантос отрицает, что аргентинец Лионель Месси побил рекорд легендарного Пеле. Месси в Барселоне побил рекорды Пеле по количеству голов в одном клубе. Пеле играл за Сантос.

На официальном сайте Сантоса появилось заявление, в котором отрицается факт того, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб.

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Рекорд Месси

Месси 22 декабря забил свой 644-й гол в карьере за испанскую Барселону. После этого было объявлено, что он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб.

Аргентинец обошел бразильца Пеле, забившего 643 мяча за Сантос в официальных матчах.

Опровержение Сантоса

Сантос настаивает, что Пеле забил 1 091 гол. Бразильцы недовольны, что 448 голов, которые были забиты Пеле в товарищеских встречах, не берут в счет.

Пеле обвиняют, что часть голов были забиты неизвестным командам "на пляжах в Бразилии". Но в Сантосе заявляют, что матчи проводились в соответствии с правилами футбола и официально регистрировались.

Многие из 448 голов, которые сегодня пытаются "дисквалифицировать", были забиты в матчах против ведущих клубов своих стран. Америке (Мексика) и Коло-Коло (Чили) Пеле забивал по 9 раз. Интеру, одной из главных европейских команд 1960-х годов, – 8 раз,

– говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пеле забивал в ворота: Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Расинг, Реал Мадрид, Ювентус, Лацио, Наполи, Бенфика и Андерлехт.

"Сама Барселона, где сейчас играет Месси, тоже была жертвой Пеле: 4 гола, забитые в 4 матчах. Мы должны помнить, что клубы могли играть только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций, что является одним из правил, установленных ФИФА.

Учет субъективных признаков, таких как сила оппонентов, неидеален для составления статистических данных. Цифры абсолютные. Гол в ворота Эйбара статистически совпадает с голом в ворота Валенсии. Гол в ворота Трансвааля из Суринама имеет такую же ценность, что и гол, забитый в ворота Реала на Сантьяго Бернабеу", – говорится в тексте заявления.

Что интересно, сам Пеле поздравил Месси с рекордом.