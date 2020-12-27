В Лос-Анджелесе (США) в ночь с 26 на 27 декабря состоялся вечер бокса. До недавнего времени популярный американский боксер Джеймс Киркленд встречался с мексиканцем Хуаном Масиасом Монтиэлем.

Победа за 3 минуты

36-летний Киркленд несколько неожиданно не смог продлить победную серию до трех поединков, пишет 24 канал. Он потерпел сокрушительное поражение от мексиканца уже в первом раунде.

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Киркленд традиционно бросился вперед, однако еще до окончания стартовой минуты боя оказался в нокдауне. Он пропустил короткий левый навстречу.

На экваторе первого раунда Монтиэль отправил американца на настил серией ударов у канатов.

Племянник знаменитого экс-чемпиона мира Фернандо Монтиэля решил не медлить и добил соперника. Как результат – третье падение Киркленда и вмешательство рефери.

Монтиэль одержал победу техническим нокаутом.

Киркленд – Монтиэль: видеообзор