От коронавируса умер врач сборной Украины по футболу Антон Худаев. "Колос" и "Мариуполь" победили в плей-офф и теперь сыграют в финале за право выступить в еврокубках. Такими были главные новости спорта 25 июля.

Смерть от коронавируса в сборной Украины

От коронавируса умер врач сборной Украины Антон Худаев. Ему было 48 лет.

У него был коронавирус, он находился под аппаратом искусственного дыхания. 25 июля у него не выдержало сердце.

Добавим, что коронавирус обнаружили и у защитника "Вольфсбурга" Кевина Мбабу. Команде 5 августа играть против "Шахтера" в Лиге Европы. Футболист, скорее всего, пропустит этот матч, так как его отправили на самоизоляцию.

"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф УПЛ

Определились финалисты плей-офф УПЛ, которые разыграют между собой путевку в квалификационный раунд Лиги Европы. Несколько неожиданно этими командами стали "Колос" и "Мариуполь".

"Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве разгромил "Днепр-1" 4:1. Полузащитник Денис Антюх в этом матче оформил дубль и отдал результативный пас. Гол в ворота "Колоса" забил сам вратарь команды.

"Мариуполь" же обыграл "Александрию" благодаря "джокеру" Кащуку. Полузащитник вышел на поле на 78-й минуте при ничейном счете 1:1, и за пять минут принес победу команде.

Теперь 29 июля в Киеве на НСК "Олимпийский" сыграют "Колос" и "Мариуполь". Победитель этого матча сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Добавим, что оба матча состоялись со зрителями на трибунах. Это впервые после введения карантина в Украине болельщикам разрешили присутствовать во время игры на стадионе.

И снова о Луческу

Мирча Луческу пробыл в Украине всего несколько часов, когда его назначили главным тренером "Динамо" 23 июля. Но он и дальше не сходит с первых страниц СМИ. На этот раз речь идет о его помощниках. Одни указывают на то, что ему в команде будет помогать легенда "Динамо" Олег Гусев. Другие же – что его помощником выступит бывший игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук.

Но и это не все. Луческу видит главным в составе "Динамо" Владислава Супрягу, который пока выступает в аренде в "Днепр-1". Нападающий должен прибыть на первый сбор команды. Вместе с ним в "Динамо" может вернуться и Сергей Булеца, который тоже выступает за "Днепр-1" в аренде.

Добавим, что сам Луческу "имеет зуб" на "Шахтер" и Рината Ахметова. Румынский тренер покинул клуб в 2016 году. А после этого дважды пытался вернуться в "Шахтер". Но дважды получал отказ от владельца команды.

Ну и отметим то, что Луческу, возглавив "Динамо", стал наиболее возрастным действующим тренером в мире. Через несколько дней ему исполнится 75 лет.