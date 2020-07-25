Киевское "Динамо" пока не представило тренерский штаб нового тренера команды Мирчи Луческу. Предыдущий штаб был отправлен в отставку вместе с главным тренером Алексеем Михайличенко.

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко попытался спрогнозировать, кто станет помощником Луческу. Об этом Левченко написал в своем твиттере.

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Шевчук придет в "Динамо"?

Левченко прогнозирует, что помощником Луческу может стать бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук.

Вангую на кофейной гуще. У меня какое-то шестое чувство, что помощником Луческу станет Слава Шевчук,

– написал Левченко.

Отметим, что Левченко и Шевчук часто пересекались на телеканалах "Футбол 1,2,3", где являются экспертами.

Что известно о Шевчуке?

41-летний экс-футболист почти всю карьеру провел в "Шахтере", играл за сборную Украины. После окончания карьеры футболиста стал тренером. Возглавлял донецкий "Олимпик". Сейчас является экспертом программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1".

Что известно о штабе Луческу?

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что Михаил Михайлов останется тренером вратарей в первой команде.

Также Луческу пригласит в "Динамо" свою научную группу.

Зато СМИ сообщают, что помощником Луческу может стать Александр Спиридон, который работал с Мирчей в "Шахтере".

На сайте "Динамо" пока есть информация о Луческу, тренерах по физподготовке и врачах. Что интересно, в списке Леонид Миронов. Врач, который связан с провалившимся допинг-тестом Артема Беседина.