В матче между "Александрией" и "Мариуполем" определялся участник финала отбора УПЛ, который поборется за путевку в квалификацию Лиги Европы. Матч в субботу, 25 июля, закончился победой "Мариуполя".

Александрия – Мариуполь 1:2

Голы: Безбородько, 35-Полегенько, 28, Кащук, 83

"Александрия" по итогам сезона заняла пятое место. Если бы не был введен плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы, то именно александрийцы сыграли бы еврокубках.

Предыдущие два матча между этими командами в этом сезоне закончились победами хозяев – "Мариуполь" победил дома 2:1, "Александрия" была сильнее в домашнем матче 3:1.

Матч состоялся со зрителями на стадионе. Это вторая игра после карантина в Украине, на которой разрешили присутствовать болельщикам на трибунах. Первым стал матч в Киеве между "Колосом" и "Днепр-1", который состоялся на несколько часов раньше.

Осторожный футбол

Учитывая, что за выход в финал командам нужно было провести только один матч, то оба коллектива провели весьма осторожную игру. Хотя именно "Мариуполь" в начале встречи больше создавал опасные моменты впереди. Фомин дважды опасно пробивал по воротам "Александрии", но уверенную игру демонстрировал Панькив в воротах. Впоследствии голкипер спас команду и после удара Мишнева.

У хозяев впереди активно старался что-то создать Лучкевич. Первый раз он пробивал в падении после рикошета от соперника. Впоследствии пытался раскрутиться в штрафной, но потерял мяч.

"Мариуполь" вышел вперед после розыгрыша углового. Мяч отдали на никем не прикрытого Полегенько. I игрок, обработав мяч, нанес не слишком мощный, но довольно точный удар левой ногой в самый угол ворот. Панькив с прыжком опоздал.

И за несколько минут счет на табло был равным. "Александрии" удалось скрыться в атаку четыре в три. Третьяков отдал пас на Безбородко, и нападающий в окружении четырех соперников в штрафной площадке (к тому времени уже и Федорчук успел вернуться в защиту) сумел принять мяч и пробить по воротам Гальчука низом.

Еще более осторожеый футбол команды показали во втором тайме. Моментов было мало. Команды играли достаточно осторожно, о чем свидетельствует единственная желтая карточка в основное время, которую получил Фомин аж на 70-й минуте встречи.

"Джокер" "Мариуполя"

Все в матче решила замена, которую главный тренер азовской команды Александр бабич провел на 78-й минуте. Тогда на поле вышел Кащук. А уже через пять минут он принес победу своей команде. "Мариуполю" удалась быстрая атака, Кащук получил пас в центральном кругу и сбежал от Бухала. Он справа вошел в штрафную и уже с острого угла пробил по воротам мимо Панькива. Мяч от штанги влетел в ворота.

"Мариуполь" на выезде побеждает и выходит в финал плей-офф. Там команда сыграет против "Колоса", который разгромил "Днепр-1". Матч состоится в Киеве 29 июля.