В субботу, 25 июля, состоялся матч плей-офф между "Колос" и "Днепр-1". "Колос" разгромил соперников и сыграет в финале плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы.,

Колос – Днепр-1 4:1

Голы: Ориховский, 23, Антюх, 24, 51, Морозко, 87 – Волынец, 48 (авт.)

Это был первый матч после карантина, на котором разрешили присутствовать болельщикам. На стадионе можно было занять не более 25% мест. На НСК "Олимпийский" в Киеве пришло 2 915 болельщиков.

Впервые в УПЛ место в квалификации Лиги Европы разыграли в плей-офф. Пятая команда сыграет с восьмой, а шестая – с седьмой. Поэтому одну из пар составили "Колос" и "Днепр-1". В другом матче встретится "Александрия" и "Мариуполь". Победители этих пар в финале определят участника еврокубков.

В чемпионате эти команды сыграли дважды. В первом матче дома победил "Днепр-1". "Колос" взял реванш, разгромив соперника 4:0.

Перед этим матчем эксперты предпочитали "Днепр-1". Команда победила в 5 матчах из семи после возобновления чемпионата. Зато "Колос" лишь дважды победил в 9 встречах. Однако здесь стоит отметить, что "Колос" боролся в верхней шестерке против топовых соперников, в то время как днепряне – в нижней шестерке с аутсайдерами чемпионата. И именно команда из Коваливки довольно сенсационно в последнем туре победила "Динамо", почти лишив киевлян места в квалификации Лиги чемпионов.

Убийственная двухминутка

Первый момент создали гости – после подачи с углового опасно головой пробивал Адамюк. Мяч летел в нижний угол ворот, но Волынец в прыжке достал его. В ответ гости забили. При этом – дважды. Первый раз после навеса Антюха Ореховский выбежал из-за спин защитников и головой пробил в угол ворот. Клищук до мяча не дотянулся.

А уже через минуту Антюх и сам отличился. Он получил пас на ход от Морозко и еще перед штрафной решил пробить в борьбе с Цуриковым. Незначительный рикошет от последнего – и мяч закатился в ворота мимо голкипера.

Такой ход событий несколько озадачил футболистов "Днепр-1", дальше у них мало что получалось. Единственный опасный момент до конца матча после этого – удар со штрафного Коркишко. Полузащитник подкручивал мяч в дальний верхний угол ворот, но пробил мимо.

Голевое начало второго тайма

Второй тайм начался с двойной замены в "Днепр-1". На поле вышли Сергей Кравченко и Тейлор. И именно последний причастен к голу команды. Он обыграл соперника на фланге, остановил мяч на линии поля, после чего навесил на Супрягу. Нападающий пробил головой, но мяч попал в штангу. И после этого его зацепил вратарь Волынец, и уже от него залетел в ворота.

Но радость днепрян была не долгой. Уже через четыре минуты "Колос" снова был впереди с разницей в два гола. После навеса с фланга Клищук ошибся на выходе, не дотянувшись до мяча. И Антюху ничего не оставалось, как отправить его в пустые ворота. Так полузащитник оформил дубль в этом матче.

Разгром "Днепра-1"

После этого "Днепр-1" бросился снова сокращать счет. Команда активно шла вперед, а также создавала моменты. Но забить не удалось.

А когда матч уже подходил к концу, "Колос" забил четвертый гол в матче. Команде удалась быстрая атака. Как и во втором голе в ворота "Днепр-1", Морозко в окружении соперников решил пробить из-за пределов штрафной. И снова рикошет (только на этот раз от Логинова), и мяч перелетел над Клищуком и залетел за линию ворот.

"Колос" побеждает и сыграет в финале плей-офф. Его соперником будет победитель пары "Александрия" – "Мариуполь". Финал состоится 29 июля.