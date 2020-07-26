Від коронавірусу помер лікар збірної України з футболу Антон Худаєв. "Колос" та "Маріуполь" перемогли у плей-офф і тепер зіграють у фіналі за право виступити в єврокубках. Такими були головні новини спорту 25 липня

Смерть від коронавірусу в збірній України

Від коронавірусу помер лікар збірної України Антон Худаєв. Йому було 48 років.

У нього був коронавірус, він перебував під апаратом штучного дихання. 25 липня у нього не витримало серце.

Додамо, що коронавірус виявили і в захисника "Вольфсбурга" Кевіна Мбабу. Команді 5 серпня грати проти "Шахтаря" в Лізі Європи. Футболіст, скоріш за все. пропустить цей матч, адже його відправили на самоізоляцію.

"Колос" та "Маріуполь" зіграють у фіналі плей-офф УПЛ

Визначилися фіналісти плей-офф УПЛ, які розіграють між собою путівку у кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Дещо неочікувано цими командами стали "Колос" та "Маріуполь".

"Колос" на НСК "Олімпійський" в Києві розгромив "Дніпро-1" 4:1. Півзахисник Денис Антюх у цьому матчі оформив дубль та віддав результативний пас. Гол у ворота "Колоса" забив же сам воротар команди.

"Маріуполь" же обіграв "Олександрію" завдяки "джокеру" Кащуку. півзахисник вийшов на поле на 78-й хвилині за нічийного рахунку 1:1, а за п'ять хвилин приніс перемогу команді.

Тепер 29 липня в Києві на НСК "Олімпійський" зіграють "Колос" та "Маріуполь". Переможець цього матчу зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Додамо, що обидва матчі відбулися з глядачами на трибунах. Це вперше після запровадження карантину в Україні, вболівальникам дозволили бути присутніми під час гри на стадіоні.

І знову про Луческу

Мірча Луческу пробув в Україні лише декілька годин, коли його призначили головним тренером "Динамо" 23 липня. Але він і далі не сходить з перших сторінок ЗМІ. Цього разу мова йде про його помічників. Одні вказують на те, що йому в команді допомагатиме легенда "Динамо" Олег Гусєв. Інші ж – що його помічником виступить колишній гравець "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук.

Але і це не все. Луческу бачить головним у складі "Динамо" Владислава Супрягу, який поки виступає в оренді в "Дніпро-1". Нападник має прибути на перший збір команди. Разом з ним до "Динамо" може повернутися і Сергій Булеца, який теж виступає за "Дніпро-1" в оренді.

Додамо, що сам Луческу "має зуб" на "Шахтар" та Рината Ахметова. Румунський тренер покинув клуб у 2016 році. А після цього двічі намагався повернутися в "Шахтар". Але двічі отримував відмову від власника команди.

Ну і відзначимо те, що Луческу, очоливши "Динамо", став найстаршим чинним тренером у світі. За декілька днів йому виповниться 75 років.