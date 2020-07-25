Румынский тренер Мирча Луческу дважды пытался вернуться в "Шахтер" после отставки в 2016 году. Новоиспеченный тренер киевского "Динамо" дважды получил отказ от владельца "Шахтера" Рината Ахметова.

Приближенный к "Шахтеру" директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о неудачных попытках Луческу вернуться к "горнякам". Об этом информирует Tribuna.com.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис, объясняя скандальное приглашение Луческу, заявил, что "Шахтер" выставил румына за дверь и тот стремится отомстить дончанам.

У Луческу и Ахметова конфликт?

Денисов подтвердил, что между Луческу и Ахметовым "имела место определенная ситуация, которая могла повлиять на их личные взаимоотношения". Впрочем, он не знает, что именно произошло между тренером и владельцем клуба.

По словам Денисова, Луческу покинул "Шахтер" по спортивным причинам, а неиз-за частных проблем с Ахметовым.

Луческу покинул "Шахтер" в 2016 году, когда выиграл Кубок Украины и вывел команду в 1/2 финала Лиги Европы.

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Отказ Ахметова

Денисов подтвердил, что Луческу дважды предлагал свои услуги "Шахтеру", но получил отказ.

Впервые 74-летний специалист обратился к Ахметову после окончания контракта Паулу Фонсеки. В итоге Фонсека переподписал контракт еще на два года.

Когда Фонсекой заинтересовалась "Рома", Луческу снова предлагал свои услуги Ринату Ахметову. И снова Ринат Ахметов отказал в этом предложении. Так было дважды – дважды пришел отказ,

– сказал Денисов.

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"Шахтер" не прогрессировал с Луческу?

Денисов говорит, что за решением не продлевать контракт с Луческу стояли спортивные мотивы.

По мнению президента "Шахтера", команда перестала прогрессировать. "Горняки" дважды проиграли чемпионство "Динамо", имея потенциально сильнее состав,

– заявил директор каналов "Футбол 1/23".

По его словам, зимой во время сезона 2015/2016 Ахметов поручил менеджменту "Шахтера" заняться поиском нового тренера. Луческу и его помощника Александра Спиридона не спас даже выход в полуфинал Лиги Европы.

"Но точно знаю из разговоров с президентом "Шахтера", даже если бы Луческу выиграл Лигу Европы, клуб не продлил бы с ним контракт. Приведу аналогию с Зиданом, который выиграл Лигу чемпионов и ушел из "Реала", потому что понимал – команда дальше прогрессировать не будет.

Так же и президент "Шахтера". Даже если бы та команда выиграла Лигу Европы, он понимал, что это ее потолок и потолок Луческу в "Шахтере", – резюмировал Денисов.

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