Ахметов дважды отказал Луческу: стали известны детали решения президента "Шахтера"
Румынский тренер Мирча Луческу дважды пытался вернуться в "Шахтер" после отставки в 2016 году. Новоиспеченный тренер киевского "Динамо" дважды получил отказ от владельца "Шахтера" Рината Ахметова.
Приближенный к "Шахтеру" директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о неудачных попытках Луческу вернуться к "горнякам". Об этом информирует Tribuna.com.
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Президент "Динамо" Игорь Суркис, объясняя скандальное приглашение Луческу, заявил, что "Шахтер" выставил румына за дверь и тот стремится отомстить дончанам.
У Луческу и Ахметова конфликт?
Денисов подтвердил, что между Луческу и Ахметовым "имела место определенная ситуация, которая могла повлиять на их личные взаимоотношения". Впрочем, он не знает, что именно произошло между тренером и владельцем клуба.
По словам Денисова, Луческу покинул "Шахтер" по спортивным причинам, а неиз-за частных проблем с Ахметовым.
Луческу покинул "Шахтер" в 2016 году, когда выиграл Кубок Украины и вывел команду в 1/2 финала Лиги Европы.
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Отказ Ахметова
Денисов подтвердил, что Луческу дважды предлагал свои услуги "Шахтеру", но получил отказ.
Впервые 74-летний специалист обратился к Ахметову после окончания контракта Паулу Фонсеки. В итоге Фонсека переподписал контракт еще на два года.
Когда Фонсекой заинтересовалась "Рома", Луческу снова предлагал свои услуги Ринату Ахметову. И снова Ринат Ахметов отказал в этом предложении. Так было дважды – дважды пришел отказ,
– сказал Денисов.
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"Шахтер" не прогрессировал с Луческу?
Денисов говорит, что за решением не продлевать контракт с Луческу стояли спортивные мотивы.
По мнению президента "Шахтера", команда перестала прогрессировать. "Горняки" дважды проиграли чемпионство "Динамо", имея потенциально сильнее состав,
– заявил директор каналов "Футбол 1/23".
По его словам, зимой во время сезона 2015/2016 Ахметов поручил менеджменту "Шахтера" заняться поиском нового тренера. Луческу и его помощника Александра Спиридона не спас даже выход в полуфинал Лиги Европы.
"Но точно знаю из разговоров с президентом "Шахтера", даже если бы Луческу выиграл Лигу Европы, клуб не продлил бы с ним контракт. Приведу аналогию с Зиданом, который выиграл Лигу чемпионов и ушел из "Реала", потому что понимал – команда дальше прогрессировать не будет.
Так же и президент "Шахтера". Даже если бы та команда выиграла Лигу Европы, он понимал, что это ее потолок и потолок Луческу в "Шахтере", – резюмировал Денисов.
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Луческу возглавил "Динамо"
- Мирча Луческу 23 июля неожиданно возглавил "Динамо". Стороны заключили соглашение на 2 года с опцией продления на год.
- Зарплата Луческу в "Динамо" составит около 1,2 миллиона евро в год. Если Луческу выведет "Динамо" в Лигу чемпионов и выиграет УПЛ – оклад увеличится до 3 миллионов евро.
- Помощником Луческу в "Динамо" может стать Александр Спиридон.
- Приглашение Луческу в Киев вызвало большой резонанс, ведь "Динамо" и "Шахтер" – принципиальные соперники.
- Скандальности ситуации добавляют высказывания Луческу о "Динамо", которые он делал в течение пребывания в "Шахтере".
- В частности, румын называл себя лучшим тренером, чем легенда "Динамо" Валерий Лобановский.