Вторая медаль для Украины на Олимпиаде, украинец в НХЛ: главные новости спорта 25 июля

Сборная Украины одержала вторую медаль на Олимпиаде-2020. Украинца впервые выбрали на драфте НХЛ за 17 лет. Такими были главные новости спорта в воскресенье, 25 июля.

Игорь Рейзлин – бронзовый призер Олимпиады

Игорь Рейзлин принес для сборной Украины вторую медаль на Олимпиаде-2020. Это бронза в фехтовании шпагами.

Для Рейзлина это первое участие в Олимпиаде. А для сборной Украины – первая медаль на Олимпиаде в шпаге.

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Потери украинцев после Олимпиады

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая прекратил свои выступления в 1/8 финала Олимпиады-2020. Выступление в Токио может стать последним крупным турниром для опытного спортсмена.

Дзюдоистка Дария Белодед заявила, что хочет отдохнуть от соревнований некоторое время после Олимпиады. Сколько продлится такой отдых – пока неизвестно.

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Украинца выбрали на драфте НХЛ впервые за 17 лет

В Национальной хоккейной лиге состоялся драфт. Команда "Вегас Голден Найтс" избрала украинца Артура Чолача под сто девяностым номером. Однако вряд ли 18-летний защитник следующий сезон проведет в команде НХЛ. Его отдадут или в один из фарм-клубов "рыцарей", или он отправится в канадскую команду "Берри Колтс", выступающую в Молодежной лиге Онтарио.

Чолач стал первым украинцем за 17 лет, которого избрали на драфте НХЛ. Последний раз это было в 2007 году, когда избрали Сергея Гайдученко. А с 2013 года в НХЛ не выступало ни одного украинца.

В чемпионате Украины по футболу состоялось три матча