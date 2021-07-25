Заря – Александрия 0:1

Гол: Калюжный, 40

Обе команды на этот матч вышли в новой форме, которую перед этим решили не представлять. И если форма Александрии отвечала клубным цветам (просто этот вариант зеленого был более насыщенным), то Заря откровенно удивила. Луганчане на этот матч вышли в красной форме с тонкими красными полосками.

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Команды со старта обменялись несколькими острыми моментами. Открывать счет в матче мог Булеца, но вингер не обыграл Билыка в ворота. Впоследствии голкипер Александрии еще не раз выручит команду в первом тайме.

Гости на это ответили опасным контрвыпадом Устименко. И только подкат Вернидуба на грани вратарского заблокировал удар игрока.

И все же александрийцам удалось открыть счет в этом матче. Назарина ошибся при передаче, которую перехватил Бабогло. Защитник сразу отдал пас на Ковальца. Уже тот прикрыл мяч корпусом, после чего запустил в прорыв Калюжного. Пройдя с мячом почти от центра поля, при входе в штрафную полузащитник решился на удар низом в угол ворот. Шевченко хоть и прыгнул, но так и не дотянулся до мяча.

В начале второго тайма Александрия могла забить второй раз после ошибки соперников. Угловой возле их ворот закончился тем, что мяч вынесли на половину поля соперника. Там его подхватил Жуниньо и под давлением соперника отдал пас на Шевченко. Но сделал это крайне небрежно – голкипер к мячу не успел, и его перехватил Третьяков. Перед ним на воротах был только один защитник, поэтому он решил простреливать на Одарюка. Но партнер не успел на этот прострел.

После этого оба тренера прибегли к заменам, что сказалось и на игре. За Александрию дебютировал аргентинский нападающий Спинелли. И он мог отличиться забитым голом в первом же матче. Но не сумел переиграть Шевченко лицом к лицу.

Заря в конце матча дважды имела возможность сравнять счет. Но сначала Кочергин завозился с мячом в штрафной, так и не пробив по воротам. А потом Кристиан (еще один дебютант Зари) попал в перекладину.

Заря начинает новый сезон с поражения. Александрия под руководством нового тренера – с победы.

Видеообзор матча Заря – Александрия