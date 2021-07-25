Металлист 1925 – Рух 2:1

Голы: Батюшин, 8, Криськив, 35 – Кузик, 50

Металлисту 1925 повезло начинать дебютный сезон в УПЛ домашним матчем. И дебют удался. Уже в начале встречи команда порадовала болельщиков забитым голом. После удара Савина Бандура отбил мяч перед собой. А защитник Дидык в борьбе с соперником уже лежа отверг его сторону, куда набежал Батюшин и в касание отправил мяч в ворота.

Как это было Металлист 1925 забил свой первый гол в УПЛ: видео

Однако уже через несколько минут у Металлиста 1925 произошел досадный случай – на ровном месте получил травму Пономарь. Нападающий покинул поле с помощью медиков на носилках.

Рух только в середине первого тайма сумел выровнять игру. Но Металлист продолжал создавать лучшие моменты. Хотя удар Савина и был красивым (издалека под перекладину), но проблемой для Бандуры не стал. Однако голкипер снова с первой попытки не сумел поймать мяч.

Рух больше контролировал мяч, но пропустил. Затяжная атака закончилась навесом в штрафную. Защитник головой вынес мяч, но точно на ногу Криськиву. Мощный удар – и мяч от штанги влетел в ворота.

Гости на это "огрызнулись" в конце тайма, когда пробивал Климчук, но Сидоренко в прыжке справился с его ударом.

А вот уже в начале второго тайма Рух таки сократил отставание. Кузик, который вышел на замену после перерыва, получил навес от Бойчука, обработал мяч и пробил мимо вратаря.

Команды до конца матча не отказались от открытого футбола. Поэтому как Металлист 1925 мог увеличить преимущество в счете (моменты Фабиньо и Савина), так и Рух сравнять счет (удар Кузика или Дидика головой). И все же игра закончилась победой харьковчан.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Рух