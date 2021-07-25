Вошел в историю

В свои 18 лет Артур Чолач записал свою фамилию в историю украинского хоккея. Он стал первым хоккеистом, которого выбрали на драфте НХЛ.

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Последний раз такое происходило в далеком 2007 году. Когда голкипера Сергея Гайдученко выбрали под 202-м номером Флорида Патерз.

Отметим, что клуб Вегас Голден Найтс основан в 207 году. За это время команда регулярно играет в плей-офф Кубка Стэнли. Дебют на этой стадии состоялся в апреле 2018 года против Лос-Анджелес Кингс.

В 2018 году клуб даже пробил в полуфинал, в котором уступил Вашингтон Кэпиталз с разгромным счетом 1:4. Команда принимает соперников на домашней арене "T-Mobile Arena", которая расположена в Парадайзе.

Что известно об Артуре Чолаче