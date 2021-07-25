Вошел в историю
В свои 18 лет Артур Чолач записал свою фамилию в историю украинского хоккея. Он стал первым хоккеистом, которого выбрали на драфте НХЛ.
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Последний раз такое происходило в далеком 2007 году. Когда голкипера Сергея Гайдученко выбрали под 202-м номером Флорида Патерз.
Отметим, что клуб Вегас Голден Найтс основан в 207 году. За это время команда регулярно играет в плей-офф Кубка Стэнли. Дебют на этой стадии состоялся в апреле 2018 года против Лос-Анджелес Кингс.
В 2018 году клуб даже пробил в полуфинал, в котором уступил Вашингтон Кэпиталз с разгромным счетом 1:4. Команда принимает соперников на домашней арене "T-Mobile Arena", которая расположена в Парадайзе.
Что известно об Артуре Чолаче
- Чолач – защитник киевского клуба Сокол, за который выступал в прошлом году. В сезоне-2020/2021 провел 31 поединок, в которых забросил 5 шайб. В составе киевлян получил серебряные награды чемпионата Украины.
- До возвращения в Украину хоккеист выступал за юниоров американского клуба New Jersey Jr. Titans, а также за юношеские команды московского ЦСКА.
- Интересно, что в июле 2021 года Чолача выбрали под 3-м номером драфта CHL. Защитником интересовалась юниорская команда из Канады Берри Колтс.