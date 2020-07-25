В пятницу, 24 июля, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Формула-1 возвращается на "Нюрбургринг" и в Имолу

Новый сезон Формулы-1 официально начался 5 июля. Первые гран-при сезона 2020 года произошли в Австрии и Венгрии.

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Официально уже утверждено 13 этапов сезона 2020. Недавно сайт Формулы-1 информировал, что в календарь 2020 года добавились две гонки – в Италии и России.

24-го июля официально объявлено еще о трех этапах. Формула-1 впервые с 2007 года посетит Германию на трассе "Нюрбургринг".

В 2020 году "королева автоспорта" вернется в Сан-Марино (Имола, "Автодром Энцо и Дино Феррари"). В Имоле последний раз гонка состоялась в 2006 году и ее выиграл Михаэль Шумахер.

Усик – Чисора: новая дата боя

Следующим соперником украинца Александра Усика станет британец Дерек Чисора. Бой боксеров супертяжелого веса состоится осенью 2020 года.

По словам менеджера британца Дэвида Хэя, бой Усик – Чисора будет организован в октябре 2020 года. Он не стал называть точную дату поединка.

Британец уточнил, что боксеры могут встретиться в начале или в середине месяца. Место поединка Хэй не назвал.

Чигринский продолжил контракт с АЕКом

Украинский защитник Дмитрий Чигринский останется в греческом клубе. АЕК договорился с основным защитником команды о контракте еще на один год.

Чигринский хотел договориться о контракте на два года, но новое соглашение подписали только на один сезон.

33-летний украинец будет получать немного меньше 350 тысяч евро. Ранее он зарабатывал почти 400 тысяч евро. С учетом бонусов за забитые голы и проведенные матчи гонорар может увеличиться до 400-450 тысяч евро.

Андрей Лунин вернется в "Реал"

Украинский вратарь Андрей Лунин станет вторым голкипером мадридского "Реала" и будет конкурировать с Тибо Куртуа в новом футбольном сезоне испанской Ла Лиги.

"Реал" не будет продлевать контракт с сыном главного тренера команды Зинедина Зидана Лукой и сделает ставку на Андрея Лунина как на второго голкипера команды в следующем сезоне.

Также Альфонс Ареола, который был запасным вратарем "Реала" в этом футбольном году, вернется в ПСЖ, поскольку его аренда подошла к концу.