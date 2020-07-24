Украинский защитник Дмитрий Чигринский останется в греческом клубе. АЕК договорился с основным защитником команды о контракте еще на один год.

Информацию об украинце сообщило греческое издание Sdna, которое ссылается на местное радио ΣΠΟΡ FM 94,6.

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Остается в Греции

Чигринский будет защищать цвета АЕКа как минимум год. По информации источника, сегодня, 24 июля, клуб официально подтвердит продление контракта с украинцем.

Чигринский хотел договориться о контракте на два года, но новое соглашение подписано только на один сезон.

33-летний украинец будет получать чуть меньше 350 тисяч евро. Ранее он зарабатывал почти 400 тисяч евро.

Однако с учетом бонусов за забитые голы и проведенные матчи гонорар может увеличиться до 400-450 тысяч евро.

Добавим, что в последнем туре команда Чигринского сыграет с "Олимпиакосом", который досрочно стал чемпионом Греции. Для путевки в Лигу чемпионов АЕКу нужна только победа и надеяться на поражение ПАОКа от "Ариса". Для второго места команде из Салоник достаточно сыграть даже вничью.

После ничейного матча ПАОК сохранил отрыв над АЕКом в три пункта.

Подчеркнем, что услугами защитника заинтересовался румынский "Стяуа".

Карьера Чигринского в АЕКе

В 2016 году подписал двухлетний контракт с греческим "АЕКом" с возможностью продления на один сезон. Дебютировал за новую команду в июне в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" и помог удержать ничью 0:0.

В марте этого же года продлил контракт с АЕКом до лета 2020 года с возможностью пролонгации еще на один год. Чигринский помог команде одержать первый за 24 года – титул чемпиона Греции.

В этом сезоне 33-летний футболист забил 3 гола в 25 матчах.