Этапов Формулы-1, которые должны были состояться в Канаде, США, Мексике и Бразилии, скорее всего, не не будет. Вместо них гонки примут европейские трассы.

Причиной отказа от проведения этапов в Северной и Южной Америке BBC называет неудовлетворительную ситуацию с распространением коронавируса. США занимает первое место по количеству инфицированных, а Бразилия – второе. Мексика же на седьмом месте.

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Ситуация в Канаде с распространением коронавируса значительно лучше, но карантинные ограничения, введенные в стране, почти невозможны для проведения гонок.

Напомним, ранее гран-при США был запланирован на 23 октября, гонка в Мексике на 30 октября, а в Бразилии – 13 ноября.

Где состоятся гонки вместо этих этапов

Вполне вероятно, что вместо этапов в Северной и Южной Америке, три этапа примет Европа. Гонки вернутся на легендарную трассу Нюрбургринг в Германии, а также Имола в Италии. Дебютирует в гонках трасса Портумао в Португалии.

Ожидается, что гран-при в Нюрбургринге, который в последний раз принимал гонки в 2013 году, состоится 11 октября. Позже провести гонки там нет возможности. Ведь сама трасса находится в горах, и там довольно быстро выпадает снег.

Гонка в Портимао состоится 25 октября, а Имола примет этап гонки 1 ноября.

Возвращение гонки на смертельную трассу

Имола имеет большой опыт проведения гонок. Впервые они здесь произошли в 1980 году, это было гран-при Италии. А уже со следующего года и до 2006 года здесь проходил Гран-при Сан-Марино (эта страна расположена рядом).

Именно на этом треке в 1994 году погибло два легендарных гонщика. 30 апреля 1994 года во время квалификации погиб Роланд Ратценбергер. На следующий день, 1 мая, во время гонки в аварию попал и Айртон Сенна. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Какие еще трассы могут принять гонки в 2020 году

В руководстве Формулы-1 работают над тем, чтобы провести один или два этапа в Азии. Хотят это сделать в первой половине ноября. Это может быть новая трасса во вьетнамском Ханое, а также трасса в малазийском Сепанге. Ожидается, что закончится сезон двумя гонками в Бахрейне и одной в Абу-Даби в ноябре и декабре.