У п'ятницю, 24 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Формула-1 повертається на "Нюрбургринг" та в Імолу

Новий сезон Формули-1 офіційно розпочався 5-го липня. Перші гран-прі сезону 2020 відбулося в Австрії та Угорщині.

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Офіційно вже затверджено 13 етапів сезону 2020. Нещодавно сайт Формули-1 інформував, що до календаря 2020 року додалися дві гонки – в Італії та Росії.

24-го липня офіційно оголошено ще про три етапи. Формула-1 вперше з 2007 року завітає в Німеччину на трасу "Нюрбургринг".

У 2020 році "королева автоспорту" повернеться у Сан-Марино (Імола, "Автодром Енцо та Діно Феррарі"). В Імолі востаннє гонка відбулася у 2006 році і її виграв Міхаель Шумахер.

Усик – Чісора: нова дата бою

Наступним суперником українця Олександра Усика стане британець Дерек Чісора. Бій боксерів суперважкої ваги відбудеться восени 2020 року.

За словами менеджера британця Девіда Хея, бій Усик – Чісора буде організований у жовтні 2020 року. Він не став називати точну дату поєдинку.

Британець уточнив, що боксери можуть зустрітися на початку або в середині місяця. Місце поєдинку Хей не назвав.

Чигринський продовжив контракт з АЕКом

Український захисник Дмитро Чигринський залишиться у грецькому клубі. АЕК домовився із основним захисником команди про контракт ще на один рік.

Чигринський хотів домовитись про контракт на два роки, але нова угода підписала лише на один сезон.

33-річний українець буде отримувати трохи менше 350 тисяч євро. Раніше він заробляв майже 400 тисяч євро. З урахуванням бонусів за забиті голи і проведені матчі гонорар може збільшитися до 400-450 тисяч євро.

Андрій Лунін повернеться у "Реал"

Український воротар Андрій Лунін стане другим голкіпером мадридського "Реала" і буде конкурувати з Тібо Куртуа в новому футбольному сезоні іспанської Ла Ліги.

"Реал" не буде продовжувати контракт з сином головного тренера команди Зінедіна Зідана Лукою і зробить ставку на Андрія Луніна як на другого голкіпера команди в наступному сезоні.

Також Альфонс Ареола, який був запасним воротарем "Реала" в цьому футбольному році, повернеться в ПСЖ, оскільки його оренда підійшла до кінця.