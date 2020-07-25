Нові етапи Формули-1, дата бою Усика: головні новини спорту 24 липня
У п'ятницю, 24 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Формула-1 повертається на "Нюрбургринг" та в Імолу
Новий сезон Формули-1 офіційно розпочався 5-го липня. Перші гран-прі сезону 2020 відбулося в Австрії та Угорщині.
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Офіційно вже затверджено 13 етапів сезону 2020. Нещодавно сайт Формули-1 інформував, що до календаря 2020 року додалися дві гонки – в Італії та Росії.
24-го липня офіційно оголошено ще про три етапи. Формула-1 вперше з 2007 року завітає в Німеччину на трасу "Нюрбургринг".
У 2020 році "королева автоспорту" повернеться у Сан-Марино (Імола, "Автодром Енцо та Діно Феррарі"). В Імолі востаннє гонка відбулася у 2006 році і її виграв Міхаель Шумахер.
Усик – Чісора: нова дата бою
Наступним суперником українця Олександра Усика стане британець Дерек Чісора. Бій боксерів суперважкої ваги відбудеться восени 2020 року.
За словами менеджера британця Девіда Хея, бій Усик – Чісора буде організований у жовтні 2020 року. Він не став називати точну дату поєдинку.
Британець уточнив, що боксери можуть зустрітися на початку або в середині місяця. Місце поєдинку Хей не назвав.
Чигринський продовжив контракт з АЕКом
Український захисник Дмитро Чигринський залишиться у грецькому клубі. АЕК домовився із основним захисником команди про контракт ще на один рік.
Чигринський хотів домовитись про контракт на два роки, але нова угода підписала лише на один сезон.
- 33-річний українець буде отримувати трохи менше 350 тисяч євро. Раніше він заробляв майже 400 тисяч євро. З урахуванням бонусів за забиті голи і проведені матчі гонорар може збільшитися до 400-450 тисяч євро.
Андрій Лунін повернеться у "Реал"
Український воротар Андрій Лунін стане другим голкіпером мадридського "Реала" і буде конкурувати з Тібо Куртуа в новому футбольному сезоні іспанської Ла Ліги.
"Реал" не буде продовжувати контракт з сином головного тренера команди Зінедіна Зідана Лукою і зробить ставку на Андрія Луніна як на другого голкіпера команди в наступному сезоні.
Також Альфонс Ареола, який був запасним воротарем "Реала" в цьому футбольному році, повернеться в ПСЖ, оскільки його оренда підійшла до кінця.