Украинский вратарь Андрей Лунин станет вторым голкипером мадридского "Реала" и будет конкурировать с Тибо Куртуа в новом футбольном сезоне испанской Ла Лиги.

"Реал" не будет продлевать контракт с сыном главного тренера команды Зинедина Зидана Лукой и сделает ставку на Андрея Лунина как на второго голкипера команды в следующем сезоне. Об этом сообщает издание AS.

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Также Альфонс Ареола, который был запасным вратарем "Реала" в этом футбольном году, вернется в ПСЖ, поскольку его аренда подошла к концу.

Андрей Лунин в "Реале"