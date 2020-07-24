Украинец Лунин фантастической игрой заставил "Реал" попрощаться с Зиданом-младшим
Украинский вратарь Андрей Лунин станет вторым голкипером мадридского "Реала" и будет конкурировать с Тибо Куртуа в новом футбольном сезоне испанской Ла Лиги.
"Реал" не будет продлевать контракт с сыном главного тренера команды Зинедина Зидана Лукой и сделает ставку на Андрея Лунина как на второго голкипера команды в следующем сезоне. Об этом сообщает издание AS.
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Также Альфонс Ареола, который был запасным вратарем "Реала" в этом футбольном году, вернется в ПСЖ, поскольку его аренда подошла к концу.
Андрей Лунин в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – всего 2 матчей в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.