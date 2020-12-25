В четверг, 24 декабря, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Артем Милевский перешел в Минай

24 декабря Артем Милевский неожиданно подписал контракт с Минаем. Стороны заключили контракт на 1,5 года, пишет 24 канал.

Не пропустите От зашквара Ломаченко до отмененного матча сборной: главные скандалы в украинском спорте 2020

35-летний Милевский заявил, что рад вернуться в чемпионат Украины.

Ранее нападающий уже выступал в чемпионате Украины за киевское Динамо и является одним из самых результативных форвардов киевлян. Он в течение 2002/13 годов защищал "сине-белые" цвета. Нападающий четыре раза поднимал над головой трофей чемпионата Украины, такое же количество раз становился обладателем Кубка страны. Еще трижды получал с киевлянами Суперкубок Украины.

ПСЖ уволил Томаса Тухеля

Главный тренер французского ПСЖ Тухель уволен со своей должности. Тухель покинул ПСЖ за полгода до завершения контракта. 47-летний Тухель был уволен вечером 23 декабря по решению спортивного директора парижан Леонардо.

Статистика ПСЖ в сезоне 2020/2021

Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.

В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.

С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.

Ломаченко назвал дату следующего боя

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своем восстановлении после травмы плеча. Ломаченко уже приступил к беговой работе и в ближайшее время будет заниматься полноценно.

Ломаченко заявил, что планирует вернуться в ринг весной 2021 года.

"Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. К концу реабилитации осталось три недели. Мы смотрим на апрель или май 2021 года. Я не лентяй. Я всегда держу себя в форме", – сказал Ломаченко.

Сборная Украины повторила лучший результат в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу завершила 2020 год на 24-й позиции в рейтинге ФИФА. 24-я позиция – пятый результат украинской сборной за всю историю команды.

Сообщается, что это самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на декабрь за последние семь лет.

Рекорд сборной Украины

Рекордный результат по итогам года было зафиксировано в 2006-м. Тогда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13-й строчке реестра.

Добавим, что в ежемесячном рейтинге Украина была на 11-й позиции (с февраля по май 2007 года).