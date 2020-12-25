Милевский вернулся в УПЛ, Тухель покинул ПСЖ: главные новости спорта 24 декабря
В четверг, 24 декабря, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
Артем Милевский перешел в Минай
24 декабря Артем Милевский неожиданно подписал контракт с Минаем. Стороны заключили контракт на 1,5 года, пишет 24 канал.
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35-летний Милевский заявил, что рад вернуться в чемпионат Украины.
Ранее нападающий уже выступал в чемпионате Украины за киевское Динамо и является одним из самых результативных форвардов киевлян. Он в течение 2002/13 годов защищал "сине-белые" цвета. Нападающий четыре раза поднимал над головой трофей чемпионата Украины, такое же количество раз становился обладателем Кубка страны. Еще трижды получал с киевлянами Суперкубок Украины.
ПСЖ уволил Томаса Тухеля
Главный тренер французского ПСЖ Тухель уволен со своей должности. Тухель покинул ПСЖ за полгода до завершения контракта. 47-летний Тухель был уволен вечером 23 декабря по решению спортивного директора парижан Леонардо.
Статистика ПСЖ в сезоне 2020/2021
- Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.
- С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.
Ломаченко назвал дату следующего боя
Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своем восстановлении после травмы плеча. Ломаченко уже приступил к беговой работе и в ближайшее время будет заниматься полноценно.
Ломаченко заявил, что планирует вернуться в ринг весной 2021 года.
"Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. К концу реабилитации осталось три недели. Мы смотрим на апрель или май 2021 года. Я не лентяй. Я всегда держу себя в форме", – сказал Ломаченко.
Сборная Украины повторила лучший результат в рейтинге ФИФА
Сборная Украины по футболу завершила 2020 год на 24-й позиции в рейтинге ФИФА. 24-я позиция – пятый результат украинской сборной за всю историю команды.
Сообщается, что это самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на декабрь за последние семь лет.
Рекорд сборной Украины
Рекордный результат по итогам года было зафиксировано в 2006-м. Тогда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13-й строчке реестра.
Добавим, что в ежемесячном рейтинге Украина была на 11-й позиции (с февраля по май 2007 года).
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