Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский вернулся в чемпионат Украины. Нападающий перешел в Закарпатский клуб Минай.

О переходе Милевского в Минай сообщает закарпатский клуб. Стороны заключили контракт на 1,5 года.

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35-летний Милевский заявил, что рад вернуться в чемпионат Украины.

Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. Минай – очень хорошая команда и я благодарю за такую возможность клуб. Я пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится и рассчитываю принести пользу команде,

– сказал Милевский.

Что известно о карьере Милевского

Милевский находился в киевском Динамо с 2002 года. В Киеве он отыграл 178 матчей и забил 57 мячей. С киевлянами Артем становился чемпионом Украины.

За границей Милевский выступал за Газиантепспор, Хайдук, Сплит, Конкордию, Тосно, Кишварду и Динамо Брест.

За сборную Украины забил 8 голов в 50 поединках. Серебряный призер чемпионата Европы U-21.