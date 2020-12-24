ПСЖ уволил Тухеля, – СМИ
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель уволен со своего поста. Тухель покинул ПСЖ за пол года до завершения контракта.
О том, что Тухель уволен из ПСЖ, сообщает немецкое издание Bild. Информацию подтверждает также французский RMC Sport.
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47-летний Тухель был уволен вечером 23 декабря по решению спортивного директора парижан Леонардо.
Контракт Тухель истекал летом 2021 года.
Статистика ПСЖ в сезоне-2020/2021
Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.
В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.
С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.
Как сообщает RMC Sport, новым главным тренером ПСЖ станет бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино.
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