Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель уволен со своего поста. Тухель покинул ПСЖ за пол года до завершения контракта.

О том, что Тухель уволен из ПСЖ, сообщает немецкое издание Bild. Информацию подтверждает также французский RMC Sport.

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47-летний Тухель был уволен вечером 23 декабря по решению спортивного директора парижан Леонардо.

Контракт Тухель истекал летом 2021 года.

Статистика ПСЖ в сезоне-2020/2021

Парижский клуб идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от Лиона и Лилля.

В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с каталонской Барселоной.

С 2018 года, когда Тухель возглавил ПСЖ, французский клуб дважды стал чемпионом Франции. В сезоне 2019/2020 ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл Баварии.

Как сообщает RMC Sport, новым главным тренером ПСЖ станет бывший наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино.