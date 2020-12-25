У четвер, 24 грудня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Артем Мілевський перейшов у Минай

24 грудня Артем Мілевський несподівано підписав контракт з Минаєм. Сторони уклали контракт на 1,5 роки, пише 24 канал.

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35-річний Мілевський заявив, що радий повернутися у чемпіонат України.

Раніше нападник вже виступав у чемпіонаті України за київське Динамо та є одним із найрезультативніших форвардів киян. Він протягом 2002/13 років захищав "блакитно-білі" кольори. Нападник чотири рази підіймав над головою трофей чемпіонату України, таку ж кількість разів ставав володарем Кубка країни. Ще тричі здобував з киянами Суперкубок України.

ПСЖ звільнив Томаса Тухеля

Головний тренер французького ПСЖ Томас Тухель звільнений зі своєї посади. Тухель покинув ПСЖ за пів року до завершення контракту. 47-річний Тухель був звільнений ввечері 23 грудня за рішенням спортивного директора парижан Леонардо.

Статистика ПСЖ у сезоні-2020/2021

Паризький клуб йде на 3-у місці в чемпіонаті Франції, на одне очко відстаючи від Ліона та Лілля.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з каталонською Барселоною.

З 2018 року, коли Тухель очолив ПСЖ, французький клуб двічі став чемпіоном Франції. У сезоні-2019/2020 ПСЖ дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому програв Баварії.

Ломаченко назвав дату наступного бою

Український боксер Василь Ломаченко розповів про своє відновлення після травми плеча. Ломаченко вже приступив до бігової роботи і найближчим часом займатиметься повноцінно.

Ломаченко заявив, що планує повернутися у ринг навесні 2021 року.

"Моє плече почувається добре. Я роблю реабілітаційні вправи. До кінця реабілітації залишилося три тижні. Ми дивимося на квітень або травень 2021 року. Я не ледар. Я завжди тримаю себе у формі", – сказав Ломаченко.

Збірна України повторила найкращий результат у рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу завершила 2020 рік на 24-й позиції у рейтингу ФІФА. 24-а позиція – п'ятий результат української збірної за всю історію команди.

Повідомляється, що це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на грудень за останні сім років.

Рекорд збірної України

Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-у. Тоді збірна України під керівництвом Олега Блохіна опинилася на 13-й сходинці реєстру.

Додамо, що в щомісячному рейтингу Україна була на 11-й позиції (із лютого до травня 2007 року).