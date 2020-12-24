Сборная Украины повторила лучший результат в рейтинге ФИФА за 7 лет
Сборная Украины по футболу завершила 2020 год на 24-й позиции в рейтинге ФИФА. 24-я позиция – пятый результат украинской сборной за всю историю команды.
В 2019 году сборная Украины имела такой же показатель. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).
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Сообщается, что это самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на декабрь за последние семь лет.
В девятый раз подряд "сине-желтые" начнут новый год в топ-50 лучших команд мира.
Статистика сборной Украины в рейтинге ФИФА / Фото УАФ
Рекорд сборной Украины
Рекордный результат по итогам года был зафиксирован в 2006-м. Тогда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13-й строчке реестра.
Добавим, что в ежемесячном рейтинге Украина была на 11-й позиции (с февраля по май 2007 года).
Календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала
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