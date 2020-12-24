Ломаченко назвал дату следующего боя
Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своем восстановлении после травмы плеча. Ломаченко уже приступил к беговой работе и в ближайшее время будет заниматься полноценно.
Ломаченко заявил, что планирует вернуться в ринг весной 2021 года. Об этом сообщает The Ring.
Примечательно Комментарии Ломаченко такие же тупые, как Уайлдера, – промоутер украинца
Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. До конца реабилитации осталось три недели. Мы смотрим на апрель или май 2021 года. Я не лентяй. Я всегда держу себя в форме,
– сказал Ломаченко.
Что известно о травме Ломаченко
Украинский боксер заявляет, что выходил на бой с Теофимо Лопесом с двумя травмами. После проигранного поединка Ломаченко сделали операцию.
Пока не известно, кто станет следующим соперником украинца. Ломаченко хочет реванша с Лопесом, но он не предусмотрен контрактом.
В то же время Ломаченко заявил, что останется в легком весе.
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