Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о своем восстановлении после травмы плеча. Ломаченко уже приступил к беговой работе и в ближайшее время будет заниматься полноценно.

Ломаченко заявил, что планирует вернуться в ринг весной 2021 года. Об этом сообщает The Ring.

Примечательно Комментарии Ломаченко такие же тупые, как Уайлдера, – промоутер украинца

Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. До конца реабилитации осталось три недели. Мы смотрим на апрель или май 2021 года. Я не лентяй. Я всегда держу себя в форме,

– сказал Ломаченко.

Что известно о травме Ломаченко

Украинский боксер заявляет, что выходил на бой с Теофимо Лопесом с двумя травмами. После проигранного поединка Ломаченко сделали операцию.

Пока не известно, кто станет следующим соперником украинца. Ломаченко хочет реванша с Лопесом, но он не предусмотрен контрактом.

В то же время Ломаченко заявил, что останется в легком весе.