В четверг, 23 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Мирча Луческу официально возглавил "Динамо"

Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское "Динамо". Он будет тренировать "Динамо" с сезона 2020/2021, пишет 24 канал.

К слову: Мирча Луческу возглавил "Динамо": что известно о новом тренере киевлян

Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год. Мирча Луческу сказал, что соскучился по Украине и хотел вернуться сюда.

Что известно о Луческу?

74-летний румынский тренер подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Луческу является легендой принципиального соперника "Динамо" – "Шахтера". С "Шахтером" Луческу в 2009 году выиграл Кубок УЕФА, а на пути к финалу победил "Динамо".

Луческу – восьмикратный чемпион Украины во главе "горняков". Возглавлял "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборную Турции.

Олег Собуцкий пожизненно дисквалифицирован за избиение арбитра

Вицепрезидента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Также КДК оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен. Это наказание за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем".

Также "Агробизнесу" запретили проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Детали избиения арбитра Иванова

Избиение арбитра Юрия Иванова произошло 15 июля в Волочиске после матча 24 тура Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем".

По одной из версий, избили арбитра на стадионе в судейской комнате. Кто избил арбитра – не известно.

Иванов вроде бы снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.

Бой Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим официально подтвержден

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.

Бой состоится в Калифорнии 12 сентября. Планируется, что это будет 8-раундовый показательный бой. Трансляция будет доступна в социальной сети Triller.