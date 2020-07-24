Луческу возглавил "Динамо", дисквалфикация вицепрезидента УАФ: новости спорта 23 июля
В четверг, 23 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
Мирча Луческу официально возглавил "Динамо"
Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское "Динамо". Он будет тренировать "Динамо" с сезона 2020/2021, пишет 24 канал.
К слову: Мирча Луческу возглавил "Динамо": что известно о новом тренере киевлян
Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год. Мирча Луческу сказал, что соскучился по Украине и хотел вернуться сюда.
Что известно о Луческу?
- 74-летний румынский тренер подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Луческу является легендой принципиального соперника "Динамо" – "Шахтера". С "Шахтером" Луческу в 2009 году выиграл Кубок УЕФА, а на пути к финалу победил "Динамо".
- Луческу – восьмикратный чемпион Украины во главе "горняков". Возглавлял "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборную Турции.
Олег Собуцкий пожизненно дисквалифицирован за избиение арбитра
Вицепрезидента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Также КДК оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен. Это наказание за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем".
Также "Агробизнесу" запретили проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
Детали избиения арбитра Иванова
- Избиение арбитра Юрия Иванова произошло 15 июля в Волочиске после матча 24 тура Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем".
- По одной из версий, избили арбитра на стадионе в судейской комнате. Кто избил арбитра – не известно.
- Иванов вроде бы снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.
Бой Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим официально подтвержден
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона.
Бой состоится в Калифорнии 12 сентября. Планируется, что это будет 8-раундовый показательный бой. Трансляция будет доступна в социальной сети Triller.