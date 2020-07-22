Легендарный американский боксер Майк Тайсон получил не менее выдающегося оппонента для возвращения на ринг. "Железный Майк" может встретиться с Роем Джонсом-младшим.

О том, что Майк Тайсон может подраться с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим, сообщает Sports.ru.

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Дата боя

Сообщается, что стороны уладили вопрос контрактов. О поединке могут объявить уже на этой неделе.

Ожидается, что бой пройдет в США в сентябре. Запланировано формат 8 раундов.

Джонс в комментарии "Спорт-Экспресс" подтвердил, что получил предложение от Тайсона.

Да, это правда, Майк – легенда. Получить предложение выйти с ним на ринг и отказаться было бы безумием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение,

– сказал Рой.

Он добавил, что для него это возможность, от которой он не может отказаться.

"Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А если он так сделал, то как я могу сказать нет", – резюмировал Джонс.

Кто такой Джонс? Американский и российский боксер. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. 51-летний Джонс провел 75 боев (66 побед и 9 поражений).

Что известно о возвращении Тайсона

54-летний Тайсон в 2020 году объявил, что планирует вернуться в бокс. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность.

Среди потенциальных соперников Тайсона называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда. Последний, к слову, возобновил тренировки и сотрудничает с Владимиром Кличко.

WBC обещала включить Тайсона в свой рейтинг, чтобы Майк смог провести бой.