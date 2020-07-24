У четвер, 23 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Мірча Луческу офіційно очолив "Динамо"

Румунський тренер Мірча Луческу офіційно очолив київське "Динамо". Він тренуватиме "Динамо" від сезону 2020/2021, пише 24 канал.

До слова: Мірча Луческу очолив "Динамо": що відомо про нового тренера киян

Контракт укладено на два роки з опцією прологнації ще на рік. Мірча Луческу сказав, що скучив за Україною та хотів повернутися сюди.

Що відомо про Луческу?

74-річний румунський тренер підписав контракт з "Динамо" на 2 роки. Луческу є легендою принципового суперника "Динамо" – "Шахтаря". З "Шахтарем" Луческу у 2009 році виграв Кубок УЄФА, а на шляху до фіналу переміг "Динамо".

Луческу – восьмиразовий чемпіон України на чолі "гірників". Очолював "Інтер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зеніт" та збірну Туреччини.

Олег Собуцький довічно дискваліфікований за побиття арбітра

Віцепрезидента УАФ і почесного президента "Агробізнесу" Олега Собуцького довічно усунули від футболу. Також КДК оштрафував клуб на 500 тисяч гривень. Це покарання за побиття арбітра Юрія Іванова після матчу з "Минаєм".

Також "Агробізнесу" заборонили проводити матчі на стадіоні "Юність" у місті Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

Деталі побиття арбітра Іванова

Побиття арбітра Юрія Іванова сталося 15 липня у Волочиську після матчу 24 туру Першої ліги між "Агробізнесом" та "Минаєм".

За однією з версій, арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті. Хто побив арбітра – не відомо.

Іванов начебто зняв побої не у Волочиську, де проходив матч, а в Києві. Він зробив це через можливий конфлікт інтересів, адже Собуцький має вплив у Хмельницькій області.

Бій Майка Тайсона з Роєм Джонсом-молодшим офіційно підтверджений

Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Майка Тайсона.

Бій відбудеться в Каліфорнії 12 вересня. Планується, що це буде 8-раундовий показовий бій. Трансляція буде доступна в соціальній мережі Triller.