Фееричное выступление Дудченко, Зидан заболел COVID-19: топ-новости спорта 22 января
В пятницу, 22 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
Антон Дудченко сенсационно попал в топ-5 на Кубке мира
В итальянском Антхольце в пятницу, 22 января, продолжился 7-й этап Кубка мира по биатлону. Мужчины провели индивидуальную гонку (20 километров). Украинский биатлонист Антон Дудченко сенсационно продемонстрировал 5-е время, пишет 24 канал.
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Украинцу удалось преодолеть четыре огневых рубежа без единого промаха. Дудченко потерял бронзовую награду на последних метрах дистанции.
Антон проиграл французу Кантену Фийону-Мае, занявшему третье место, всего 0,3 секунды. От четвертого места Дудченко отделило 0,2 секунды. Это лучшее выступление Дудченко в карьере. Также Антон впервые попал в так называемую цветочную церемонию.
Результаты гонки
1. Александр Логинов (Россия)
2. Стурла Легрейд (Норвегия)
3. Кантен Фийон-Мае (Франция)
4. Лукас Хоффер (Италия)
5. Антон Дудченко (Украина)
...
23. Артем Прима
34. Антон Тищенко
69. Руслан Ткаленко
74. Дмитрий Пидручный
Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус
У главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана обнаружили положительный тест на коронавирус.
Есть ли другие инфицированные в команде – не сообщается. Пока же команда готовится к следующему матчу. Уже в субботу, 23 января, Реал сыграет против Алавеса на выезде.
- Реал сенсационно вылетел из Кубка Испании, уступив команде Алькояно.
- Это был первый официальный матч за команду для украинского вратаря Андрея Лунина. Он пропустил два гола и получил желтую карточку.
Отменят ли Олимпиаду-2020: официальное заявление МОК
В СМИ появилась информация, что летние олимпийской игры-2020 в Токио могут быть отменены в 2021 году. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) выступили с совместным заявлением по этой информации.
МОК и МПК опровергали информацию, что Олимпийские игры-2020 будут отменены.
Что известно о переносе Олимпиады
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. И после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власти Японии опровергли эту информацию.
Беларусь лишили еще одного международного турнира
Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил лишить Минск права проведения чемпионата мира в 2021 году.
К такому решению пришли из-за нестабильной ситуации в Беларуси. Чемпионат мира по современному пятиборью решили перенести в другой город. Сейчас решается, какая страна будет принимать этот международный турнир вместо Беларуси.
В Беларуси также отменили чемпионат мира по хоккею
- IIHF приняли решение отменить чемпионат мира в Беларуси из-за ситуации безопасности в стране.
- Куда перенесут чемпионат мира из Беларуси – пока не известно. Также матчи ЧМ-2021 должны пройти в Риге (Латвия). Существует вероятность, что Латвия самостоятельно примет чемпионат мира.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня.
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