В пятницу, 22 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Антон Дудченко сенсационно попал в топ-5 на Кубке мира

В итальянском Антхольце в пятницу, 22 января, продолжился 7-й этап Кубка мира по биатлону. Мужчины провели индивидуальную гонку (20 километров). Украинский биатлонист Антон Дудченко сенсационно продемонстрировал 5-е время, пишет 24 канал.

Эксклюзив от Спорт24 Мои интересные матчи со Свитолиной еще в будущем: эксклюзив с теннисисткой Мартой Костюк

Украинцу удалось преодолеть четыре огневых рубежа без единого промаха. Дудченко потерял бронзовую награду на последних метрах дистанции.

Антон проиграл французу Кантену Фийону-Мае, занявшему третье место, всего 0,3 секунды. От четвертого места Дудченко отделило 0,2 секунды. Это лучшее выступление Дудченко в карьере. Также Антон впервые попал в так называемую цветочную церемонию.

Результаты гонки

1. Александр Логинов (Россия)

2. Стурла Легрейд (Норвегия)

3. Кантен Фийон-Мае (Франция)

4. Лукас Хоффер (Италия)

5. Антон Дудченко (Украина)

...

23. Артем Прима

34. Антон Тищенко

69. Руслан Ткаленко

74. Дмитрий Пидручный

Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус

У главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана обнаружили положительный тест на коронавирус.

Есть ли другие инфицированные в команде – не сообщается. Пока же команда готовится к следующему матчу. Уже в субботу, 23 января, Реал сыграет против Алавеса на выезде.

Реал сенсационно вылетел из Кубка Испании, уступив команде Алькояно.

Это был первый официальный матч за команду для украинского вратаря Андрея Лунина. Он пропустил два гола и получил желтую карточку.

Отменят ли Олимпиаду-2020: официальное заявление МОК

В СМИ появилась информация, что летние олимпийской игры-2020 в Токио могут быть отменены в 2021 году. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) выступили с совместным заявлением по этой информации.

МОК и МПК опровергали информацию, что Олимпийские игры-2020 будут отменены.

Что известно о переносе Олимпиады

Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. И после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.

Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Информация об отмене игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

Однако власти Японии опровергли эту информацию.

Беларусь лишили еще одного международного турнира

Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил лишить Минск права проведения чемпионата мира в 2021 году.

К такому решению пришли из-за нестабильной ситуации в Беларуси. Чемпионат мира по современному пятиборью решили перенести в другой город. Сейчас решается, какая страна будет принимать этот международный турнир вместо Беларуси.

В Беларуси также отменили чемпионат мира по хоккею