У главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана обнаружили положительный тест на коронавирус.

Информацию о коронавирусе у Зидана официально подтвердили в Реале. Там заявили, что наставник команды сдал тест, который и показал положительный результат.

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Есть ли другие инфицированные в команде – не сообщается.

Пока же команда готовится к следующему матчу. Уже в субботу, 23 января, Реал сыграет против Алавеса на выезде.