Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус
У главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана обнаружили положительный тест на коронавирус.
Информацию о коронавирусе у Зидана официально подтвердили в Реале. Там заявили, что наставник команды сдал тест, который и показал положительный результат.
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Есть ли другие инфицированные в команде – не сообщается.
Пока же команда готовится к следующему матчу. Уже в субботу, 23 января, Реал сыграет против Алавеса на выезде.
- Напомним, Реал сенсационно вылетел из Кубка Испании, уступив команде Алькояно.
- Это был первый официальный матч за команду для украинского вратаря Андрея Лунина. Он пропустил два гола и получил желтую карточку.
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