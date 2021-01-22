Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил лишить Минск права проведения чемпионата мира в 2021 году.

К такому решению пришли из-за нестабильной ситуации в Беларуси. Об этом говорится на сайте UIPM.

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"Исполнительный комитет внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал жизнеспособность чемпионата мира, который должен был пройти в Минске. Также были отмечены санкции, которые ввел Международный олимпийский комитет против Национального олимпийского комитета Беларуси", – заявил президент UIPM Клаус Шорманн.

Чемпионат мира по современному пятиборью решили перенести в другой город. Сейчас решается, какая страна будет принимать этот международный турнир вместо Беларуси.

К слову. Перенос турнира не повлияет на даты его проведения, он будет проходить 7-13 июня.

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