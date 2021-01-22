Опять из-за Лукашенко: Беларусь лишили еще одного международного турнира
Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил лишить Минск права проведения чемпионата мира в 2021 году.
К такому решению пришли из-за нестабильной ситуации в Беларуси. Об этом говорится на сайте UIPM.
Смотрите также У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею
"Исполнительный комитет внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал жизнеспособность чемпионата мира, который должен был пройти в Минске. Также были отмечены санкции, которые ввел Международный олимпийский комитет против Национального олимпийского комитета Беларуси", – заявил президент UIPM Клаус Шорманн.
Чемпионат мира по современному пятиборью решили перенести в другой город. Сейчас решается, какая страна будет принимать этот международный турнир вместо Беларуси.
У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею
- IIHF приняли решение забрать чемпионат мира у Беларуси из-за ситуации с безопасностью в стране.
- Куда перенесут чемпионат мира из Беларуси – пока не известно. Также матчи ЧМ-2021 должны пройти в Риге (Латвия). Существует вероятность, что Латвия самостоятельно примет чемпионат мира.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен пройти с 21 мая по 6 июня.
Поделиться новостью