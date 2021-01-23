Феєричний виступ Дудченка, Зідан захворів на COVID-19: топ-новини спорту 22 січня
У п'ятницю, 22 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Антон Дудченко сенсаційно потрапив у топ-5 на Кубку світа
В італійському Антхольці у п'ятницю, 22 січня, продовжився 7-й етап Кубка світу з біатлону. Чоловіки провели індивідуальну гонку (20 кілометрів). Український біатлоніст Антон Дудченко сенсаційно продемонстрував 5-й час, пише 24 канал.
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Українцю вдалося подолати чотири вогневі рубежі без жодного промах. Дудченко втратив бронзову нагороду на останніх метрах дистанції.
Антон програв французу Кантену Фійону-Має, який посів третє місце, всього 0,3 секунди. Від четвертого місця Дудченка відділило 0,2 секунди. Це найкращий виступ Дудченка у кар'єрі. Також Антон вперше потрапив у так звану квіткову церемонію.
Результати гонки
1. Олександр Логінов (Росія)
2. Стурла Легрейд (Норвегія)
3. Кантен Фійон-Має (Франція)
4. Лукас Хоффер (Італія)
5. Антон Дудченко (Україна)
...
23. Артем Прима
34. Антон Тищенко
69. Руслан Ткаленко
74. Дмитро Підручний
Зінедін Зідан здав позитивний тест на коронавірус
У головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана виявили позитивний тест на коронавірус.
Чи є інші інфіковані в команді – не повідомляється. Поки ж команда готується до наступного матчу. Вже у суботу, 23 січня, Реал зіграє проти Алавеса на виїзді.
- Реал сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись команді Алькояно.
- Це був перший офіційний матч за команду для українського воротаря Андрія Луніна. Він пропустив два голи й отримав жовту картку.
Чи скасують Олімпіаду-2020: офіційна заява МОК
У ЗМІ з'явилася інформація, що Літні Олімпійській ігри-2020 у Токіо можуть бути скасовані у 2021 році. У зв'язку з цим Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) виступили зі спільною заявою щодо цієї інформації.
МОК та МПК спростовували інформацію, що Олімпійські ігри-2020 будуть скасовані.
Що відомо про перенесення Олімпіади
- Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.
- Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
- Інформацію про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.
- Однак влада Японії спростувала цю інформацію.
Білорусь позбавили ще одного міжнародного турніру
Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) вирішив позбавити Мінськ права проведення чемпіонату світу у 2021 році.
Такого рішення дійшли через нестабільну ситуацію в Білорусі. Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства вирішили перенести в інше місто. Зараз вирішується, яка країна буде приймати цей міжнародний турнір замість Білорусі.
У Білорусі також забрали чемпіонат світу з хокею
- IIHF прийняли рішення забрати чемпіонат світу у Білорусі через безпекову ситуацію в країні.
- Куди перенесуть чемпіонат світу з Білорусі – поки не відомо. Також матчі ЧС-2021 мають пройти у Ризі (Латвія). Існує ймовірність, що Латвія самостійно прийме чемпіонат світу.
- Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня.
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