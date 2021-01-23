У п'ятницю, 22 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Антон Дудченко сенсаційно потрапив у топ-5 на Кубку світа

В італійському Антхольці у п'ятницю, 22 січня, продовжився 7-й етап Кубка світу з біатлону. Чоловіки провели індивідуальну гонку (20 кілометрів). Український біатлоніст Антон Дудченко сенсаційно продемонстрував 5-й час, пише 24 канал.

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Українцю вдалося подолати чотири вогневі рубежі без жодного промах. Дудченко втратив бронзову нагороду на останніх метрах дистанції.

Антон програв французу Кантену Фійону-Має, який посів третє місце, всього 0,3 секунди. Від четвертого місця Дудченка відділило 0,2 секунди. Це найкращий виступ Дудченка у кар'єрі. Також Антон вперше потрапив у так звану квіткову церемонію.

Результати гонки

1. Олександр Логінов (Росія)

2. Стурла Легрейд (Норвегія)

3. Кантен Фійон-Має (Франція)

4. Лукас Хоффер (Італія)

5. Антон Дудченко (Україна)

...

23. Артем Прима

34. Антон Тищенко

69. Руслан Ткаленко

74. Дмитро Підручний

Зінедін Зідан здав позитивний тест на коронавірус

У головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана виявили позитивний тест на коронавірус.

Чи є інші інфіковані в команді – не повідомляється. Поки ж команда готується до наступного матчу. Вже у суботу, 23 січня, Реал зіграє проти Алавеса на виїзді.

Реал сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись команді Алькояно.

Це був перший офіційний матч за команду для українського воротаря Андрія Луніна. Він пропустив два голи й отримав жовту картку.

Чи скасують Олімпіаду-2020: офіційна заява МОК

У ЗМІ з'явилася інформація, що Літні Олімпійській ігри-2020 у Токіо можуть бути скасовані у 2021 році. У зв'язку з цим Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) виступили зі спільною заявою щодо цієї інформації.

МОК та МПК спростовували інформацію, що Олімпійські ігри-2020 будуть скасовані.

Що відомо про перенесення Олімпіади

Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.

Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Інформацію про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.

Однак влада Японії спростувала цю інформацію.

Білорусь позбавили ще одного міжнародного турніру

Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) вирішив позбавити Мінськ права проведення чемпіонату світу у 2021 році.

Такого рішення дійшли через нестабільну ситуацію в Білорусі. Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства вирішили перенести в інше місто. Зараз вирішується, яка країна буде приймати цей міжнародний турнір замість Білорусі.

У Білорусі також забрали чемпіонат світу з хокею