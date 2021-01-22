Отменят ли Олимпиаду-2020: официальное заявление МОК
В СМИ появилась информация, что Летние олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены в 2021 году. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) выступили с совместным заявлением по этой информации.
Олимпиаду можно будет провести безопасно
МОК и МПК опровергают информацию, что Олимпийские игры-2020 будут отменены. Об этом информирует Paralympic.org.
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МПК, МОК, оргкомитет Токио-2020 и все партнеры Олимпиады сосредоточены на обеспечении безопасного и надежного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Эта позиция не изменилась и была подтверждена сегодня еще раз МОК, Токио-2020 и правительством Японии,
– говорится в заявлении.
О переносе Олимпиады-2020 сообщили в марте 2020 года. В совместном заявлении МОК и МПК говорится, что все, кто принимал участие в организации Игр, работают над разработкой мер противодействия COVID-19.
Там считают, что это снизит риск не только для спортсменов, но и общественности Японии.
"По сравнению с мартом 2020 года мы знаем гораздо больше о том, как ведет себя вирус COVID-19, намного больше о том, как организовать безопасные спортивные мероприятия во время пандемии, и мы получили поддержку благодаря началу вакцинации в мире", – говорится в сообщении.
МОК и МПК считают, что Олимпиаду-2020 можно будет провести безопасно несмотря на пандемию коронавируса.
Нет сомнений в том, что Игры в Токио будут сильно отличаться от любых предыдущих Игр. Однако мы считаем, что с учетом принятых мер Олимпиаду можно будет провести безопасно,
– говорится в заявлении, опубликованном на сайте МПК.
Что известно о переносе Олимпиады
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
Однако власти Японии опровергли эту информацию.
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