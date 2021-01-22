В итальянском Антхольце в пятницу, 22 января, продолжился 7-й этап Кубка мира по биатлону. Мужчины провели индивидуальную гонку (20 километров). Украинский биатлонист Антон Дудченко сенсационно продемонстрировал 5-е время.

Украинцу удалось преодолеть четыре огневых рубежа без единого промаха, пишет 24 канал. Дудченко потерял бронзовую награду на последних метрах дистанции.

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Антон проиграл французу Кантену Фийону-Майе, который занял третье место, всего 0,3 секунды. От четвертого места Дудченко отделило 0,2 секунды.

Победу в гонке одержал россиянин Александр Логинов. Он, как и Дудченко, не допустил ни одного промаха на стрельбе. Дудченко проиграл Логинову более минуты.

"Серебро" в гонке одержал норвежец Стурла Легрейд. Норвежец, несмотря на две минуты штрафа, проиграл Логинову 58 секунд.

Результаты гонки

1. Александр Логинов (Россия)

2. Стурла Легрейд (Норвегия)

3. Кантен Фийон-Майе (Франция)

4. Лукас Хоффер (Италия)

5. Антон Дудченко (Украина)

…

23. Артем Прима (Украина)

34. Антон Тищенко

69. Руслан Ткаленко

74. Дмитрий Пидручный

Как выступили другие украинцы

Украинец Артем Прима допустил три промаха. Три минуты штрафа отбросили Артема на 23-е место. Артем Тищенко с одним промахом занял 34-е место. Благодаря этому выступлению Артем попал в общий зачет сезона 2020/2021.

Хуже всего с украинцев выступили Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный. Ткаленко с 4 минутами штрафа занял 69-е место. Капитан сборной Украины Пидручный допустил аж 6 промахов – 74-е место.