В среду, 22 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Мирча Луческу может возглавить "Динамо"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу вскоре может возглавить киевское "Динамо". Об этом сообщил канал Druzi Dynamo. Другие подробности не уточняются.

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Карьера Луческу в Украине

Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

Официальная дата боя Сергей Деревянченко – Джермаллом Чарло

Украинский боксер Сергей Деревянченко вернется на ринг осенью 2020 года. Украинец встретится с Джермаллом Чарло в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который принадлежит американцу.

Промоутерская компания Showtime официально сообщила о том, что бой состоится 26 сентября. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который принадлежит Чарли.

Инсайдер Дэн Рафаэль сообщает, что турниры от Showtime пройдут в казино Mohegan Sun в штате Коннектикут, США.

Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Украине

Украинским футбольным болельщикам разрешили смотреть матчи на стадионах. Правда, зрителей пока пустят на три матча, первые два из которых состоятся 25 июля.

Допустили зрителей на матче плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Первые два матча состоятся в субботу, 25 июля. В этих матчах сыграют "Александрия" – "Мариуполь" и "Колос" – "Днепр-1".

Требования к болельщикам

Трибуны стадионов, где пройдут матчи, будет возможность заполнить на 25%

Зрители должны соблюдать дистанцию и другие требования карантинного режима.

Сборная Украины узнала, где сыграет матч Лиги наций со Швейцарией

Сборная Украины по футболу узнала, где сыграет выездной матч Лиги наций с командой Швейцарии. Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения последних двух домашних поединков в Лиге наций.

Сборная Швейцарии будет принимать Украину в Люцерне 17 ноября. Начало матча в 21:45. Поединок Швейцария – Украина пройдет на "Свисспорарене".