Сборная Украины узнала, где сыграет матч Лиги наций со Швейцарией
Сборная Украины по футболу узнала, где сыграет выездной матч Лиги наций с командой Швейцарии. Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения последних двух домашних поединков в Лиге наций.
По сообщению официального сайта ШФА, сборная Швейцарии будет принимать Украину в Люцерне 17 ноября. Начало матча в 21:45.
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Поединок Швейцария – Украина пройдет на "Свисспорарене".
Многофункциональный стадион является домашней ареной ФК "Люцерн". Стадион построен в течение 2009-2011 годов на месте бывшего стадиона "Аллменд".
Стадион вмещает 16 800 человек.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".
- Испания – Украина. 6 сентября 2020. (Место не определено).
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 17 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".
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