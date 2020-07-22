Сборная Украины узнала, где сыграет матч Лиги наций со Швейцарией / fussballinfos.ch

Сборная Украины по футболу узнала, где сыграет выездной матч Лиги наций с командой Швейцарии. Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения последних двух домашних поединков в Лиге наций.