У середу, 22 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Мірча Луческу може очолити "Динамо"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу невдовзі може очолити київське "Динамо". Про це повідомив канал Druzi Dynamo. Інші подробиці не уточнюються.

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Кар'єра Луческу в Україні

Мірча Луческу очолював "Шахтар" з 2004-го по 2016 роки. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофея, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/2009.

Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому 2019 року.

Офіційна дата бою Сергій Дерев'янченко – Джермаллом Чарло

Український боксер Сергій Дерев'янченко повернеться у ринг восени 2020 року. Українець зустрінеться з Джермаллом Чарло в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, який належить американцю.

Промоутерська компанія Showtime офіційно повідомила про те, що бій відбудеться 26 вересня. На кону буде стояти титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, який належить Чарлі.

Інсайдер Ден Рафаель повідомляє, що турніри від Showtime пройдуть у казино Mohegan Sun у штаті Коннектикут, США.

Вболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі в Україні

Українським футбольним вболівальникам дозволили переглядати матчі на стадіонах. Щоправда, глядачів поки пустять на три матчі, першІ два з яких відбудуться 25 липня.

Допустили глядачів на матчі плей-офф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Перших два матчі відбудуться в суботу, 25 липня. У цих матчах зіграють "Олександрія" – "Маріуполь" та "Колос" – "Дніпро-1".

Вимоги до вболівальників

Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%

Глядачі повинні дотримуватися дистанції та інших вимог карантинного режиму.

Збірна України дізналася, де зіграє матч Ліги націй зі Швейцарією

Збірна України з футболу дізналася, де зіграє виїзний матч Ліги націй з командою Швейцарії. Швейцарська футбольна асоціація оголосила місце проведення останніх двох домашніх поєдинків у Лізі націй.

Збірна Швейцарії прийматиме Україну в Люцерні 17 листопада. Початок матчу о 21:45. Поєдинок Швейцарія – Україна пройде на "Свісспорарені".