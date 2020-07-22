Украинский боксер Сергей Деревянченко вернется на ринг осенью 2020 года. Украинец встретится с Джермаллом Чарло в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, принадлежащий американцу.

Когда бой Деревянченко

Промоутерская компания Showtime официально сообщила о том, что бой состоится 26 сентября. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, который принадлежит Чарли.

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Инсайдер Дэн Рафаэль сообщает, что турниры от Showtime пройдут в казино Mohegan Sun в штате Коннектикут, США.

Рафаэль, со ссылкой на источники в телекомпании, рассказал, что турниры возглавят бои Чарло – Деревянченко и Джервонта Дэвис – Лео Санта Крус.

Соответствующую информацию подтвердил также инсайдер Майк Коппинджер.

По его словам, поединок Чарло и Деревянченко состоится в сентябре. Он будет показан по схеме PPV (плата за просмотр).

Что известно о Чарло? 30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.

Последний шанс Деревянченко?

Деревянченко за два года потерял две попытки стать чемпионом мира в среднем весе. Украинец дважды проигрывал поединки за титул IBF.

В октябре 2018 года Деревянченко проиграл Дэниэлю Джейкобсу, который в итоге "отдал" титул Саулю Альваресу.

Через год Деревянченко получил второй шанс выиграть титул IBF. Команда Сергея не договорились про бой с Альваресом, в результате чего IBF забрала титул у мексиканца.

Украинец вышел на бой против Геннадия Головкина. Сергей проиграл спорным решением судей, хотя большинство экспертов убеждены, что Головкин не победил.

Из-за зрелищного выступления в поединке со звездным Головкиным Деревянченко привлек к себе внимание не только Чарло, но и Альвареса.