Украинский футбольным болельщикам разрешили смотреть матчи на стадионах. Правда, зрителей пока пустят на три матча, первые два из которых состоятся 25 июля.

Информацию о возвращении болельщикам возможности смотреть матчи на стадионе озвучил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке.

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Произошло это после рабочей встречи Павелко с министром здравоохранения Максимом Степановым. Последний согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи.

На какие матчи позволили пустить зрителей

Допустили зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Первые два матча состоятся в субботу, 25 июля. В этих матчах сыграют "Александрия" – "Мариуполь" и "Колос" – "Днепр-1".

Финальный поединок запланирован на 29 июля.

Требования к болельщикам

Трибуны стадионов, где пройдут матчи, разрешено заполнить на 25%

Зрители должны соблюдать дистанцию и другие требования карантинного режима.

"В случае положительного опыта проведения этих матчей и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на секторы стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе", – заверил Андрей Павелко.